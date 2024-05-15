Под Челябинском грузовик насмерть сбил пешехода. Видео

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Полиция и ДПС. Тюмень, мигалка, полиция, дпс
Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу Фото:

В Еманжелинском районе Челябинской области водитель грузовика насмерть сбил пешехода. Обстоятельства ДТП раскрыли в пресс-службе регионального ГИБДД.

«15 мая в 14:15 на 55 км автодороги „Челябинск-Троицк“ водитель, мужчина 1983 года рождения, по предварительной информации, управляя грузовым фургоном „Hyundai“, выехал на полосу встречного движения (выезд запрещен), где совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход, женщина, на вид около 60 лет, от полученных травм скончалась на месте», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как добавил начальник ОГИБДД ОМВД России по Еманжелинскому району Александр Горбунов женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспорта. По данному факту начато расследование.

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В Еманжелинском районе Челябинской области водитель грузовика насмерть сбил пешехода. Обстоятельства ДТП раскрыли в пресс-службе регионального ГИБДД. «15 мая в 14:15 на 55 км автодороги „Челябинск-Троицк“ водитель, мужчина 1983 года рождения, по предварительной информации, управляя грузовым фургоном „Hyundai“, выехал на полосу встречного движения (выезд запрещен), где совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход, женщина, на вид около 60 лет, от полученных травм скончалась на месте», — уточнили в пресс-службе ведомства. Как добавил начальник ОГИБДД ОМВД России по Еманжелинскому району Александр Горбунов женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспорта. По данному факту начато расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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