Бастрыкину доложат о скорой, которая не смогла проехать к больному в Прикамье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь
Дело скорой из Прикамья поставлено на особый контроль в главке СКР Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о машине скорой помощи. Врачи не смогли добраться к больному на вызов в деревню Симаково Пермского края из-за размытой дороги, передает пресс-служба ведомства.

«В Пермском крае следственными органами <…> организована доследственная проверка по факту нарушения прав жителей деревни Симаково. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад», — написано в telegram-канале СКР.

О застрявшей в грязи машине медиков URA.RU писало ранее. По словам местных жителей, дорогу до деревни капитально не ремонтировали три года. Редакция агентства запрашивала письменный комментарий в администрации муниципалитета. Но ответ получен не был.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о машине скорой помощи. Врачи не смогли добраться к больному на вызов в деревню Симаково Пермского края из-за размытой дороги, передает пресс-служба ведомства. «В Пермском крае следственными органами <…> организована доследственная проверка по факту нарушения прав жителей деревни Симаково. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад», — написано в telegram-канале СКР. О застрявшей в грязи машине медиков URA.RU писало ранее. По словам местных жителей, дорогу до деревни капитально не ремонтировали три года. Редакция агентства запрашивала письменный комментарий в администрации муниципалитета. Но ответ получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...