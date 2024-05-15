Бастрыкину доложат о скорой, которая не смогла проехать к больному в Прикамье

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о машине скорой помощи. Врачи не смогли добраться к больному на вызов в деревню Симаково Пермского края из-за размытой дороги, передает пресс-служба ведомства.
«В Пермском крае следственными органами <…> организована доследственная проверка по факту нарушения прав жителей деревни Симаково. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад», — написано в telegram-канале СКР.
О застрявшей в грязи машине медиков URA.RU писало ранее. По словам местных жителей, дорогу до деревни капитально не ремонтировали три года. Редакция агентства запрашивала письменный комментарий в администрации муниципалитета. Но ответ получен не был.
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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о машине скорой помощи. Врачи не смогли добраться к больному на вызов в деревню Симаково Пермского края из-за размытой дороги, передает пресс-служба ведомства. «В Пермском крае следственными органами <…> организована доследственная проверка по факту нарушения прав жителей деревни Симаково. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад», — написано в telegram-канале СКР. О застрявшей в грязи машине медиков URA.RU писало ранее. По словам местных жителей, дорогу до деревни капитально не ремонтировали три года. Редакция агентства запрашивала письменный комментарий в администрации муниципалитета. Но ответ получен не был.