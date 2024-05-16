Челябинские волейболистки выиграли золото на Чемпионате первенства России по волейболу. Соревнования проходили в Воронеже, где спортсменки одержали победу среди команд девушек до 14 лет, сообщили в пресс-службе минспорта по региону.
«Сборная Челябинской области — победители первенства России по волейболу. В решающем матче сошлись команды Челябинской и Свердловской областей. В 5-сетовом финале со счетом 3:2 победила команда Челябинской области», — сообщили в пресс-службе.
В решающем матче за золотые медали сразились команды Челябинской и Свердловской области. Было сыграно пять партий. Команда Челябинской области под руководством тренера Екатерины Стальмаковой в финале выиграла у соперниц из Свердловской области со счетом 3:2.
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