Челябинки выиграли золото на Чемпионате первенства России по волейболу. Фото

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Международный турнир по волейболу среди женских команд на Кубок Первого Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина. Екатеринбург, волейбол, спорт, матч, игра, сборная нидерландов
Спортсменки одержали победу среди команд девушек до 14 лет Фото:

Челябинские волейболистки выиграли золото на Чемпионате первенства России по волейболу. Соревнования проходили в Воронеже, где спортсменки одержали победу среди команд девушек до 14 лет, сообщили в пресс-службе минспорта по региону.

«Сборная Челябинской области — победители первенства России по волейболу. В решающем матче сошлись команды Челябинской и Свердловской областей. В 5-сетовом финале со счетом 3:2 победила команда Челябинской области», — сообщили в пресс-службе.

В решающем матче за золотые медали сразились команды Челябинской и Свердловской области. Было сыграно пять партий. Команда Челябинской области под руководством тренера Екатерины Стальмаковой в финале выиграла у соперниц из Свердловской области со счетом 3:2.

Сборная Челябинской области — победители первенства России по волейболу
Сборная Челябинской области — победители первенства России по волейболу
Фото:

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Челябинские волейболистки выиграли золото на Чемпионате первенства России по волейболу. Соревнования проходили в Воронеже, где спортсменки одержали победу среди команд девушек до 14 лет, сообщили в пресс-службе минспорта по региону. «Сборная Челябинской области — победители первенства России по волейболу. В решающем матче сошлись команды Челябинской и Свердловской областей. В 5-сетовом финале со счетом 3:2 победила команда Челябинской области», — сообщили в пресс-службе. В решающем матче за золотые медали сразились команды Челябинской и Свердловской области. Было сыграно пять партий. Команда Челябинской области под руководством тренера Екатерины Стальмаковой в финале выиграла у соперниц из Свердловской области со счетом 3:2.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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