В Челябинской области автомобиль опрокинулся и сгорел. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В последствии аварии машина загорелась
В последствии аварии машина загорелась Фото:

В Агаповском районе Челябинской области 15 мая автомобиль Mitsubishi Lancer совершил съезд с дороги, что привело опрокидыванию и возгоранию транспортного средства. В результате ДТП есть пострадавшие, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

«По предварительным данным, водитель мужчина 2003 года рождения, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», не имея водительских прав, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием и возгоранием», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП водитель и пассажиры получили травмы и были доставлены в больницу. Ранее водитель уже привлекался к ответственности за нарушение ПДД и управление в алкогольном опьянении. На данный момент вынесены определения о возбуждении дел и проведении административного расследования.

В результате ДТП автомобиль опрокинулся и полностью сгорел
В результате ДТП автомобиль опрокинулся и полностью сгорел
Фото:

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В Агаповском районе Челябинской области 15 мая автомобиль Mitsubishi Lancer совершил съезд с дороги, что привело опрокидыванию и возгоранию транспортного средства. В результате ДТП есть пострадавшие, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона. «По предварительным данным, водитель мужчина 2003 года рождения, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», не имея водительских прав, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием и возгоранием», — сообщили в пресс-службе ведомства. В результате ДТП водитель и пассажиры получили травмы и были доставлены в больницу. Ранее водитель уже привлекался к ответственности за нарушение ПДД и управление в алкогольном опьянении. На данный момент вынесены определения о возбуждении дел и проведении административного расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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