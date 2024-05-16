В Агаповском районе Челябинской области 15 мая автомобиль Mitsubishi Lancer совершил съезд с дороги, что привело опрокидыванию и возгоранию транспортного средства. В результате ДТП есть пострадавшие, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.
«По предварительным данным, водитель мужчина 2003 года рождения, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», не имея водительских прав, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием и возгоранием», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате ДТП водитель и пассажиры получили травмы и были доставлены в больницу. Ранее водитель уже привлекался к ответственности за нарушение ПДД и управление в алкогольном опьянении. На данный момент вынесены определения о возбуждении дел и проведении административного расследования.
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