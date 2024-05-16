16 мая 2024

В Днепре перестанет работать общественный транспорт из-за мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, флаг, всу,  stock
Массовая мобилизация украинцев оставит город Днепр без общественного транспорта (архивное фото) Фото:

В городе Днепре (бывший Днепропетровск) может перестать работать общественный транспорт, поскольку водителей массово мобилизуют. Об этом заявил мэр Борис Филатов в своем telegram-канале.

«У меня в Днепре скоро остановится общественный транспорт. Некому будет работать в водоканалах и теплоэнерго», — рассказал Филатов, который раскритиковал систему предоставления брони от мобилизации.

Ранее Верховная Рада Украины одобрила законопроект, направленный на ужесточение мер мобилизации в стране. Закон был принят во втором чтении большинством голосов — за проголосовали 283 депутата. Нововведения затрагивают не только процедуру мобилизации, но и условия службы, а также последствия для тех, кто пытается избежать призыва. Например, согласно документу, демобилизация после 36 месяцев службы теперь невозможна.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Днепре (бывший Днепропетровск) может перестать работать общественный транспорт, поскольку водителей массово мобилизуют. Об этом заявил мэр Борис Филатов в своем telegram-канале. «У меня в Днепре скоро остановится общественный транспорт. Некому будет работать в водоканалах и теплоэнерго», — рассказал Филатов, который раскритиковал систему предоставления брони от мобилизации. Ранее Верховная Рада Украины одобрила законопроект, направленный на ужесточение мер мобилизации в стране. Закон был принят во втором чтении большинством голосов — за проголосовали 283 депутата. Нововведения затрагивают не только процедуру мобилизации, но и условия службы, а также последствия для тех, кто пытается избежать призыва. Например, согласно документу, демобилизация после 36 месяцев службы теперь невозможна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...