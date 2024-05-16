В Днепре перестанет работать общественный транспорт из-за мобилизации

17 мая 2024 в 01:56 Размер текста - 17 +

Массовая мобилизация украинцев оставит город Днепр без общественного транспорта (архивное фото) Фото: Министерство обороны Великобритании В городе Днепре (бывший Днепропетровск) может перестать работать общественный транспорт, поскольку водителей массово мобилизуют. Об этом заявил мэр Борис Филатов в своем telegram-канале. «У меня в Днепре скоро остановится общественный транспорт. Некому будет работать в водоканалах и теплоэнерго», — рассказал Филатов, который раскритиковал систему предоставления брони от мобилизации. Ранее Верховная Рада Украины одобрила законопроект, направленный на ужесточение мер мобилизации в стране. Закон был принят во втором чтении большинством голосов — за проголосовали 283 депутата. Нововведения затрагивают не только процедуру мобилизации, но и условия службы, а также последствия для тех, кто пытается избежать призыва. Например, согласно документу, демобилизация после 36 месяцев службы теперь невозможна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Днепре (бывший Днепропетровск) может перестать работать общественный транспорт, поскольку водителей массово мобилизуют. Об этом заявил мэр Борис Филатов в своем telegram-канале. «У меня в Днепре скоро остановится общественный транспорт. Некому будет работать в водоканалах и теплоэнерго», — рассказал Филатов, который раскритиковал систему предоставления брони от мобилизации. Ранее Верховная Рада Украины одобрила законопроект, направленный на ужесточение мер мобилизации в стране. Закон был принят во втором чтении большинством голосов — за проголосовали 283 депутата. Нововведения затрагивают не только процедуру мобилизации, но и условия службы, а также последствия для тех, кто пытается избежать призыва. Например, согласно документу, демобилизация после 36 месяцев службы теперь невозможна.