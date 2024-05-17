В ХМАО продолжается рост стоимости квартир на вторичном рынке

В Сургуте (ХМАО) с конца апреля рост цен квартир на вторичном рынке составил почти 12%. Об этом сообщили аналитики сервиса Restate.
«На 8 мая 2024 года средняя стоимость квадратного метра жилья в Сургуте составила 124 тысячи рублей. На 25 апреля этот показатель чуть превышал 109 тысяч рублей — рост на 12%», — следует из аналитики на сайте.
В однокомнатных квартирах цена квадратного метра поднялась со 130 тысяч до 140 тысяч рублей за период — рост стоимости на 7%. Повышение произошло и в сегменте квартир-студий — на 4% (со 130 до 135 тысяч рублей за квадратный метр) и двухкомнатных квартир — на 8,7% (со 122 до 134 тысяч рублей за кв. м.). В «трешках» цена квадратного метра подскочила к 8 мая на 8% и составила чуть более 128 тысяч рублей.
Увеличение стоимости недвижимости отмечен аналитиками и в Нижневартовске. Больше всего подскочили в цене двухкомнатные квартиры — на 3,5% и на 8 мая стоимость составила 98,8 тысячи рублей. Цена квадратного метра в студии дошла до 94 000 рублей, в «однушках» — почти 102 000 рублей, а в «трешках» поднялась до 93 000 рублей.
Рост цен на вторичную недвижимость в Сургуте был отмечен в последнюю неделю апреля. Тогда только за семь дней средняя стоимость квадратного метра жилья в Сургуте на трехкомнатные квартиры выросла на 5,3%. В Нижневартовске в тот период отмечалось снижение цен.
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