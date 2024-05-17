17 мая 2024

В Челябинске задержали подозреваемого в краже магнитолы из машины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Угонщики сначала катались на машине по поселку Новосинеглазово (фото из архива)
Угонщики сначала катались на машине по поселку Новосинеглазово (фото из архива) Фото:

В Челябинске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в угоне машины ВАЗ 2114 и краже из нее магнитолы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«В Отдел полиции «Советский» обратился местный житель с заявлением об угоне его ВАЗ 2114 от дома по улице Челябинской… Полицейские задержали одного из мужчин, угнавших машину и похитивших из нее аудиосистему», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Задержанным оказался судимый ранее 23-летний житель Челябинска. Машину он угнал вместе с приятелем. Сначала они катались на ней по поселку Новосинеглазово, потом украли колонки и магнитолу, а машину просили на одной из улиц. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Личность второго участника преступления установлена, принимаются меры для его задержания, уточнили в полицейском главке.

Из машины угонщики похитили магнитолу и колонки
Из машины угонщики похитили магнитолу и колонки
Фото:
Угонщики бросили машину на одной из улиц
Угонщики бросили машину на одной из улиц
Фото:

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В Челябинске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в угоне машины ВАЗ 2114 и краже из нее магнитолы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В Отдел полиции «Советский» обратился местный житель с заявлением об угоне его ВАЗ 2114 от дома по улице Челябинской… Полицейские задержали одного из мужчин, угнавших машину и похитивших из нее аудиосистему», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Задержанным оказался судимый ранее 23-летний житель Челябинска. Машину он угнал вместе с приятелем. Сначала они катались на ней по поселку Новосинеглазово, потом украли колонки и магнитолу, а машину просили на одной из улиц. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Личность второго участника преступления установлена, принимаются меры для его задержания, уточнили в полицейском главке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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