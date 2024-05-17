В Челябинске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в угоне машины ВАЗ 2114 и краже из нее магнитолы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«В Отдел полиции «Советский» обратился местный житель с заявлением об угоне его ВАЗ 2114 от дома по улице Челябинской… Полицейские задержали одного из мужчин, угнавших машину и похитивших из нее аудиосистему», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Задержанным оказался судимый ранее 23-летний житель Челябинска. Машину он угнал вместе с приятелем. Сначала они катались на ней по поселку Новосинеглазово, потом украли колонки и магнитолу, а машину просили на одной из улиц. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Личность второго участника преступления установлена, принимаются меры для его задержания, уточнили в полицейском главке.
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