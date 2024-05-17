Екатеринбуржец, зарезавший бывшую сожительницу на глазах у всех, уже избивал ее

Екатеринбуржец, убивший сотрудницу «Сбербанка» на Уралмаше, избивал ее пока они были в гражданском браке. Об этом URA.RU сообщила подруга погибшей.
«Он (бывший муж) не алкоголик, не наркоман. Проходу Ане не давал, избивал постоянно. Она и нос делала и зубы вставляла», — рассказала агентству подруга погибшей.
Несмотря на побои девушка не обращалась в полицию. Вместе пара не жила уже три года, но бывший муж все никак не отставал от Анны.
Анну Кашину убили в 12 часов дня на Уралмаше. С Сергеем она разошлась три года назад. У них есть общая девятилетняя дочь. Официальных комментариев от свердловских силовых структур пока не было.
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