Екатеринбуржец, зарезавший бывшую сожительницу на глазах у всех, уже избивал ее

18 мая 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец выбросил нож, убегая с места преступления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбуржец, убивший сотрудницу «Сбербанка» на Уралмаше, избивал ее пока они были в гражданском браке. Об этом URA.RU сообщила подруга погибшей. «Он (бывший муж) не алкоголик, не наркоман. Проходу Ане не давал, избивал постоянно. Она и нос делала и зубы вставляла», — рассказала агентству подруга погибшей. Несмотря на побои девушка не обращалась в полицию. Вместе пара не жила уже три года, но бывший муж все никак не отставал от Анны. Анну Кашину убили в 12 часов дня на Уралмаше. С Сергеем она разошлась три года назад. У них есть общая девятилетняя дочь. Официальных комментариев от свердловских силовых структур пока не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец, убивший сотрудницу «Сбербанка» на Уралмаше, избивал ее пока они были в гражданском браке. Об этом URA.RU сообщила подруга погибшей. «Он (бывший муж) не алкоголик, не наркоман. Проходу Ане не давал, избивал постоянно. Она и нос делала и зубы вставляла», — рассказала агентству подруга погибшей. Несмотря на побои девушка не обращалась в полицию. Вместе пара не жила уже три года, но бывший муж все никак не отставал от Анны. Анну Кашину убили в 12 часов дня на Уралмаше. С Сергеем она разошлась три года назад. У них есть общая девятилетняя дочь. Официальных комментариев от свердловских силовых структур пока не было.