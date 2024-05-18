18 мая 2024
17 мая 2024

В Челябинске ищут пенсионера без передних зубов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Местонахождение пенсионера неизвестно с 9 мая (архивное фото)
Местонахождение пенсионера неизвестно с 9 мая (архивное фото) Фото:

В Челябинске десятый день ищут 72-летнего Салавата Гимранова. Его особой приметой является отсутствие передних зубов, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион Спас».

«Пропал Салават Гимранов, 72 года. 9 мая ушел с адреса: Челябинск, улица Комаровского, 12А, и до сих пор его местонахождение неизвестно», — сообщили волонтеры в своем сообществе в соцсети "ВКонтакте".

Особые приметы мужчины: рост 165–170 сантиметров, карие глаза, короткие черные волосы с проседью, залысины, вытянутое и загорелое лицо, острый нос. Также у пенсионера нет передних зубов. На момент пропажи он был одет в куртку, штаны и обувь темного цвета. Также на нем была шапка.

Если вы видели Салавата или знаете, где он находится, позвоните на горячую линию отряда – (351) 2-777-911. Также можно обратиться по телефону 02 или же в любой отдел полиции.

Ориентировка на пропавшего мужчину
Ориентировка на пропавшего мужчину
Фото:

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В Челябинске десятый день ищут 72-летнего Салавата Гимранова. Его особой приметой является отсутствие передних зубов, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион Спас». «Пропал Салават Гимранов, 72 года. 9 мая ушел с адреса: Челябинск, улица Комаровского, 12А, и до сих пор его местонахождение неизвестно», — сообщили волонтеры в своем сообществе в соцсети "ВКонтакте". Особые приметы мужчины: рост 165–170 сантиметров, карие глаза, короткие черные волосы с проседью, залысины, вытянутое и загорелое лицо, острый нос. Также у пенсионера нет передних зубов. На момент пропажи он был одет в куртку, штаны и обувь темного цвета. Также на нем была шапка. Если вы видели Салавата или знаете, где он находится, позвоните на горячую линию отряда – (351) 2-777-911. Также можно обратиться по телефону 02 или же в любой отдел полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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