В Челябинске десятый день ищут 72-летнего Салавата Гимранова. Его особой приметой является отсутствие передних зубов, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион Спас».
«Пропал Салават Гимранов, 72 года. 9 мая ушел с адреса: Челябинск, улица Комаровского, 12А, и до сих пор его местонахождение неизвестно», — сообщили волонтеры в своем сообществе в соцсети "ВКонтакте".
Особые приметы мужчины: рост 165–170 сантиметров, карие глаза, короткие черные волосы с проседью, залысины, вытянутое и загорелое лицо, острый нос. Также у пенсионера нет передних зубов. На момент пропажи он был одет в куртку, штаны и обувь темного цвета. Также на нем была шапка.
Если вы видели Салавата или знаете, где он находится, позвоните на горячую линию отряда – (351) 2-777-911. Также можно обратиться по телефону 02 или же в любой отдел полиции.
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