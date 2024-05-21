21 мая 2024

В Перми агрессивные пчелы закусали соседей хозяина пасеки

© Служба новостей «URA.RU»
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По решению суда пчел переселили
По решению суда пчел переселили Фото:

В Перми суд разбирался в споре хозяина пасеки и его соседки, которая страдала от постоянных нападений пчел. По ее словам, укусы насекомых привели к развитию сильной аллергии.

«Пчелы мешали дачнице заниматься огородом и регулярно жалили, что привело к развитию сильной аллергии. В ходе судебного процесса ответчик усомнился, что соседку жалят именно его насекомые, так как его пчеловодное хозяйство — не единственное в округе. Тем не менее, суд пришел к выводу, что именно его пасека создает угрозу для жизни и безопасности жительницы, а также не позволяет ей в полной мере пользоваться земельным участком и жилым домом», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

В итоге суд постановил пасеку снести. Владелец пчел не стал дожидаться судебных приставов и демонтировал 21 улей.

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В Перми суд разбирался в споре хозяина пасеки и его соседки, которая страдала от постоянных нападений пчел. По ее словам, укусы насекомых привели к развитию сильной аллергии. «Пчелы мешали дачнице заниматься огородом и регулярно жалили, что привело к развитию сильной аллергии. В ходе судебного процесса ответчик усомнился, что соседку жалят именно его насекомые, так как его пчеловодное хозяйство — не единственное в округе. Тем не менее, суд пришел к выводу, что именно его пасека создает угрозу для жизни и безопасности жительницы, а также не позволяет ей в полной мере пользоваться земельным участком и жилым домом», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. В итоге суд постановил пасеку снести. Владелец пчел не стал дожидаться судебных приставов и демонтировал 21 улей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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