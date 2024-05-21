В Перми агрессивные пчелы закусали соседей хозяина пасеки

В Перми суд разбирался в споре хозяина пасеки и его соседки, которая страдала от постоянных нападений пчел. По ее словам, укусы насекомых привели к развитию сильной аллергии.
«Пчелы мешали дачнице заниматься огородом и регулярно жалили, что привело к развитию сильной аллергии. В ходе судебного процесса ответчик усомнился, что соседку жалят именно его насекомые, так как его пчеловодное хозяйство — не единственное в округе. Тем не менее, суд пришел к выводу, что именно его пасека создает угрозу для жизни и безопасности жительницы, а также не позволяет ей в полной мере пользоваться земельным участком и жилым домом», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.
В итоге суд постановил пасеку снести. Владелец пчел не стал дожидаться судебных приставов и демонтировал 21 улей.
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