21 мая 2024

Под Челябинском 16-летние подростки угнали и сожгли машину

© Служба новостей «URA.RU»
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Наблюдаем за городом. Пермь, кусты, автомобиль, угон
Подростки угнали авто из Копейска и сожгли его уже в Коркино Фото:

В Коркино Челябинской области задержали 16-летних подростков, которые подозреваются в поджоге угнанного автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«В дежурную часть отдела МВД России по Копейску поступило сообщение от жителя поселка Октябрьский об угоне ВАЗ-2105. Полицейские нашли обгоревшую машину в городе Коркино. Вскоре задержали подозреваемых — 16-летних жителей Копейска и поселка Роза», — сообщили в пресс-службе главка. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

В ходе проведенных мероприятий установлено, что копейчанин попросил своего приятеля перегнать машину из поселка Октябрьский, сказав ему, что купил этот автомобиль. После преступления житель Копейска поджог авто с целью скрыть следы угона. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества) и части 2 статьи 158 УК РФ (Кража).

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В Коркино Челябинской области задержали 16-летних подростков, которые подозреваются в поджоге угнанного автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «В дежурную часть отдела МВД России по Копейску поступило сообщение от жителя поселка Октябрьский об угоне ВАЗ-2105. Полицейские нашли обгоревшую машину в городе Коркино. Вскоре задержали подозреваемых — 16-летних жителей Копейска и поселка Роза», — сообщили в пресс-службе главка. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей. В ходе проведенных мероприятий установлено, что копейчанин попросил своего приятеля перегнать машину из поселка Октябрьский, сказав ему, что купил этот автомобиль. После преступления житель Копейска поджог авто с целью скрыть следы угона. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества) и части 2 статьи 158 УК РФ (Кража).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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