Под Челябинском 16-летние подростки угнали и сожгли машину

22 мая 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Подростки угнали авто из Копейска и сожгли его уже в Коркино Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Коркино Челябинской области задержали 16-летних подростков, которые подозреваются в поджоге угнанного автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «В дежурную часть отдела МВД России по Копейску поступило сообщение от жителя поселка Октябрьский об угоне ВАЗ-2105. Полицейские нашли обгоревшую машину в городе Коркино. Вскоре задержали подозреваемых — 16-летних жителей Копейска и поселка Роза», — сообщили в пресс-службе главка. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей. В ходе проведенных мероприятий установлено, что копейчанин попросил своего приятеля перегнать машину из поселка Октябрьский, сказав ему, что купил этот автомобиль. После преступления житель Копейска поджог авто с целью скрыть следы угона. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества) и части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Коркино Челябинской области задержали 16-летних подростков, которые подозреваются в поджоге угнанного автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «В дежурную часть отдела МВД России по Копейску поступило сообщение от жителя поселка Октябрьский об угоне ВАЗ-2105. Полицейские нашли обгоревшую машину в городе Коркино. Вскоре задержали подозреваемых — 16-летних жителей Копейска и поселка Роза», — сообщили в пресс-службе главка. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей. В ходе проведенных мероприятий установлено, что копейчанин попросил своего приятеля перегнать машину из поселка Октябрьский, сказав ему, что купил этот автомобиль. После преступления житель Копейска поджог авто с целью скрыть следы угона. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества) и части 2 статьи 158 УК РФ (Кража).