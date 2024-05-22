Челябинские предприятия будут экспортировать мед и арматуру в Бразилию

22 мая 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Челябинские пчелы будут производить мед для бразильских сладкоежек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Делегация Челябинской области отправилась в Бразилию для налаживания торгово-экономического сотрудничества. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона. «Во главе с замминистра экономического развития Дмитрием Глухаревым шесть предприятий региона прорабатывают варианты экспорта в Бразилию различных товаров. Планируется наладить поставки в Южную Америку энтеросорбентов „Полисорб“ и „Зоосорб“, радиотехнического оборудования для посадки и навигации воздушных судов, трубопроводной арматуры и натурального меда», — сообщили в пресс-службе министерства. Кроме того, челябинские предприятия намерены экспортировать в Бразилию стеклянные и полимерные изоляторы, ограничители перенапряжения, стальные и латунные шаровые краны и тренажеры-эмуляторы с технологиями VR и AR для освоения профессии по профильным специализациям. Для этого представители региона посетят предприятия, ведомства и университеты, проведут встречи в префектурах городов Сан-Паулу и Гуарульюс, проведут работу на авиавыставках MundoGEO Connect, DroneShow и SpaceBR Show. Также челябинцы посетят технологический парк и авиационный кластер и проведут встречу с руководством Бразильского института развития международных отношений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Делегация Челябинской области отправилась в Бразилию для налаживания торгово-экономического сотрудничества. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона. «Во главе с замминистра экономического развития Дмитрием Глухаревым шесть предприятий региона прорабатывают варианты экспорта в Бразилию различных товаров. Планируется наладить поставки в Южную Америку энтеросорбентов „Полисорб“ и „Зоосорб“, радиотехнического оборудования для посадки и навигации воздушных судов, трубопроводной арматуры и натурального меда», — сообщили в пресс-службе министерства. Кроме того, челябинские предприятия намерены экспортировать в Бразилию стеклянные и полимерные изоляторы, ограничители перенапряжения, стальные и латунные шаровые краны и тренажеры-эмуляторы с технологиями VR и AR для освоения профессии по профильным специализациям. Для этого представители региона посетят предприятия, ведомства и университеты, проведут встречи в префектурах городов Сан-Паулу и Гуарульюс, проведут работу на авиавыставках MundoGEO Connect, DroneShow и SpaceBR Show. Также челябинцы посетят технологический парк и авиационный кластер и проведут встречу с руководством Бразильского института развития международных отношений.