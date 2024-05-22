Челябинские предприятия будут экспортировать мед и арматуру в Бразилию

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Сельское хозяйство. Григорьевские фруктовые сады. Челябинская область, пчелы, улей, мед, садоводство, сельское хозяйство, пасека, григорьевские сады, агротехнологии
Челябинские пчелы будут производить мед для бразильских сладкоежек Фото:

Делегация Челябинской области отправилась в Бразилию для налаживания торгово-экономического сотрудничества. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона.

«Во главе с замминистра экономического развития Дмитрием Глухаревым шесть предприятий региона прорабатывают варианты экспорта в Бразилию различных товаров. Планируется наладить поставки в Южную Америку энтеросорбентов „Полисорб“ и „Зоосорб“, радиотехнического оборудования для посадки и навигации воздушных судов, трубопроводной арматуры и натурального меда», — сообщили в пресс-службе министерства.

Кроме того, челябинские предприятия намерены экспортировать в Бразилию стеклянные и полимерные изоляторы, ограничители перенапряжения, стальные и латунные шаровые краны и тренажеры-эмуляторы с технологиями VR и AR для освоения профессии по профильным специализациям. Для этого представители региона посетят предприятия, ведомства и университеты, проведут встречи в префектурах городов Сан-Паулу и Гуарульюс, проведут работу на авиавыставках MundoGEO Connect, DroneShow и SpaceBR Show. Также челябинцы посетят технологический парк и авиационный кластер и проведут встречу с руководством Бразильского института развития международных отношений.

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Делегация Челябинской области отправилась в Бразилию для налаживания торгово-экономического сотрудничества. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона. «Во главе с замминистра экономического развития Дмитрием Глухаревым шесть предприятий региона прорабатывают варианты экспорта в Бразилию различных товаров. Планируется наладить поставки в Южную Америку энтеросорбентов „Полисорб“ и „Зоосорб“, радиотехнического оборудования для посадки и навигации воздушных судов, трубопроводной арматуры и натурального меда», — сообщили в пресс-службе министерства. Кроме того, челябинские предприятия намерены экспортировать в Бразилию стеклянные и полимерные изоляторы, ограничители перенапряжения, стальные и латунные шаровые краны и тренажеры-эмуляторы с технологиями VR и AR для освоения профессии по профильным специализациям. Для этого представители региона посетят предприятия, ведомства и университеты, проведут встречи в префектурах городов Сан-Паулу и Гуарульюс, проведут работу на авиавыставках MundoGEO Connect, DroneShow и SpaceBR Show. Также челябинцы посетят технологический парк и авиационный кластер и проведут встречу с руководством Бразильского института развития международных отношений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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