Богатые охотники привезли на Урал трофеи: льва, слоновьи ноги и голову жирафа

23 мая 2024 в 09:27 Размер текста - 17 +

На входе гостей сразу же встретить огромное чучело носорога Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На площадке Делового выставочного центра в Екатеринбурге закончили расставлять необычные экспонаты, которые когда-то бегали в пустынях, лесах и горах. Здесь 23 мая открывается форум, на котором охотники хвастаются своими жутковатыми трофеями, среди которых голова жирафа, носороги, львы, буйволы, лоси, тигры и лемуры, а также необычные вещи вроде стола со слоновьими ногами и светильника из оленя. Журналисты URA.RU первыми увидели экспонаты. Всего в экспозиции около 1000 экземпляров. Их собирали в России, Азии, Австралии, Америке, Африке и даже в Новой Зеландии. Идеологи выставки — охотники Алексей Фисенко (экс-депутат гордумы), председатель совета директоров Уральского горнопромышленного холдинга Сергей Мазуркевич и другие добытчики из России и зарубежья. Издалека создается впечатление, что все трофеи будто сделаны из пластика, но при ближайшем рассмотрении видно, что основательно постарались таксидермисты: сохранили кожу или шерсть, отчистили перья и рога, изобразили движения зверей, а это считается «высшим пилотажем» в данной среде. Экспонаты стремились показать так, чтобы они не пугали посетителей. Для некоторых животных даже создали искусственную среду обитания: например, один из стендов обошелся организаторам в 5 млн рублей. Организаторы признаются, что не опасаются гнева зоозащитников. «Мы медведя не боимся, а чего нам бояться их? Тем более подобная охота закреплена на законодательном уровне», — делятся представители команды. Из любопытных стендов гостям предлагают посмотреть на аналогию «Кунсткамеры» дикого мира. В одном месте сосредоточены трофеи (по большей части рога), имеющие нестандартную форму и даже поверхность. Их не выставляют на конкурс, потому что такие вещи сложно оценивать экспертам. После форума выставка будет работать еще примерно месяц, а затем экспонаты спустят на минус первый этаж. Там в течение года появится музей природы. Организаторы рассчитывают, что он будет крупнейшим музеем такого рода в России и займет площадь около 900 кв. м. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На площадке Делового выставочного центра в Екатеринбурге закончили расставлять необычные экспонаты, которые когда-то бегали в пустынях, лесах и горах. Здесь 23 мая открывается форум, на котором охотники хвастаются своими жутковатыми трофеями, среди которых голова жирафа, носороги, львы, буйволы, лоси, тигры и лемуры, а также необычные вещи вроде стола со слоновьими ногами и светильника из оленя. Журналисты URA.RU первыми увидели экспонаты. Всего в экспозиции около 1000 экземпляров. Их собирали в России, Азии, Австралии, Америке, Африке и даже в Новой Зеландии. Идеологи выставки — охотники Алексей Фисенко (экс-депутат гордумы), председатель совета директоров Уральского горнопромышленного холдинга Сергей Мазуркевич и другие добытчики из России и зарубежья. Издалека создается впечатление, что все трофеи будто сделаны из пластика, но при ближайшем рассмотрении видно, что основательно постарались таксидермисты: сохранили кожу или шерсть, отчистили перья и рога, изобразили движения зверей, а это считается «высшим пилотажем» в данной среде. Экспонаты стремились показать так, чтобы они не пугали посетителей. Для некоторых животных даже создали искусственную среду обитания: например, один из стендов обошелся организаторам в 5 млн рублей. Организаторы признаются, что не опасаются гнева зоозащитников. «Мы медведя не боимся, а чего нам бояться их? Тем более подобная охота закреплена на законодательном уровне», — делятся представители команды. Из любопытных стендов гостям предлагают посмотреть на аналогию «Кунсткамеры» дикого мира. В одном месте сосредоточены трофеи (по большей части рога), имеющие нестандартную форму и даже поверхность. Их не выставляют на конкурс, потому что такие вещи сложно оценивать экспертам. После форума выставка будет работать еще примерно месяц, а затем экспонаты спустят на минус первый этаж. Там в течение года появится музей природы. Организаторы рассчитывают, что он будет крупнейшим музеем такого рода в России и займет площадь около 900 кв. м.