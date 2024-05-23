Возврат в школы оценок за поведение рассорил челябинских отцов и матерей

23 мая 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Вернуть отметки за поведение в школе также требуют 67% челябинских учителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске отцы гораздо чаще матерей поддерживают возврат в школы оценок за поведение. Инициативу также поддерживают 67% челябинских учителей, сообщили 23 мая в пресс-службе SuperJob. «В Челябинске инициативу по возвращению в школы оценок за поведение одобряют 55% родителей школьников. Причем в 65% случаев это отцы, которые жалуются на то, что в школе стало много хулиганов. При этом каждая третья мать ученика сомневается в целесообразности этих мер. Такие респонденты предлагали просто вызывать родителей в школу, чтобы они сами потом провели с отпрыском душевный разговор», — сообщили в пресс-службе. Как сообщили в SuperJob, ранее в Минпросвещения поступило предложение вернуть отметки за поведение в школе. Его поддержали 67% челябинских учителей. Они жаловались на то, что дисциплину в классах без оценок по поведению сложно удерживать, а качестве альтернативы они предлагают разбивать классные группы по 15 человек. Также от них поступило предложение вернуть характеристику по окончании школы. Также аналитики отметили, что поддержка инициативы растет с увеличением уровня доходов опрошенных. Так, 34% среди челябинцев с зарплатой до 50 тысяч рублей и 56% среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц выступили за введение оценок за поведение. Также челябинцы старше 35 за возвращение отметок выступали чаще тех, кто моложе. Среди опрошенных до 34 лет практически поровну сторонников и противников инициативы, а также затруднившихся с ее оценкой. Выступающие против отметок за поведение объяснили свою позицию тем, что сейчас у населения поменялся менталитет. По их словам, «двойка» за поведение для современных отпрысков не имеет значения, плохое поведение не всегда говорит об отсутствии ума, а умение постоять за себя отчасти и есть культура, что лежит в основе поведения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске отцы гораздо чаще матерей поддерживают возврат в школы оценок за поведение. Инициативу также поддерживают 67% челябинских учителей, сообщили 23 мая в пресс-службе SuperJob. «В Челябинске инициативу по возвращению в школы оценок за поведение одобряют 55% родителей школьников. Причем в 65% случаев это отцы, которые жалуются на то, что в школе стало много хулиганов. При этом каждая третья мать ученика сомневается в целесообразности этих мер. Такие респонденты предлагали просто вызывать родителей в школу, чтобы они сами потом провели с отпрыском душевный разговор», — сообщили в пресс-службе. Как сообщили в SuperJob, ранее в Минпросвещения поступило предложение вернуть отметки за поведение в школе. Его поддержали 67% челябинских учителей. Они жаловались на то, что дисциплину в классах без оценок по поведению сложно удерживать, а качестве альтернативы они предлагают разбивать классные группы по 15 человек. Также от них поступило предложение вернуть характеристику по окончании школы. Также аналитики отметили, что поддержка инициативы растет с увеличением уровня доходов опрошенных. Так, 34% среди челябинцев с зарплатой до 50 тысяч рублей и 56% среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц выступили за введение оценок за поведение. Также челябинцы старше 35 за возвращение отметок выступали чаще тех, кто моложе. Среди опрошенных до 34 лет практически поровну сторонников и противников инициативы, а также затруднившихся с ее оценкой. Выступающие против отметок за поведение объяснили свою позицию тем, что сейчас у населения поменялся менталитет. По их словам, «двойка» за поведение для современных отпрысков не имеет значения, плохое поведение не всегда говорит об отсутствии ума, а умение постоять за себя отчасти и есть культура, что лежит в основе поведения.