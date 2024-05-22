22 мая 2024

Зоолог объяснил нашествие медведей в города ХМАО

Медведи спасаются от паводка в ХМАО, выходя к людям
© Служба новостей «URA.RU»
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Дикие звери двигаются дальше от затопленных территорий округа
Дикие звери двигаются дальше от затопленных территорий округа Фото:

Медведи все чаще заходят в города Югры укрываясь от паводка, а также в поисках легкой добычи после зимней спячки. Так корреспонденту URA.RU нашествие диких животных объяснил зоолог из Сургута Николай Наконечный.

"Медведи голодные, ищут легкую добычу. Лось — их основной кормовой объект, поэтому медведь следует за ним. Пока исключен вариант с пожарами. Также свою роль играют подтопления в окрестностях [из-за паводка]", — пояснил зоолог. Чтобы дать более развернутое объяснение, необходимо проследить за перемещениями лосей и оленей по территории Ханты-Мансийского округа.

По словам Наконечного, помимо перечисленных животных, в рационе медведей после зимней спячки может быть и другая дичь, и прошлогодние ягоды. Кроме того, этот опасный хищник не пренебрегает и тухлятиной из погибших животных, а в крупные города его манит запах мусорных свалок.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Лангепасе (ХМАО) заметили медведя, гуляющего по территории больницы. Также опасных животных видели жители Сургутского района, а очевидцы из Югорска рассказали о целой семье медведей.

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Медведи все чаще заходят в города Югры укрываясь от паводка, а также в поисках легкой добычи после зимней спячки. Так корреспонденту URA.RU нашествие диких животных объяснил зоолог из Сургута Николай Наконечный. "Медведи голодные, ищут легкую добычу. Лось — их основной кормовой объект, поэтому медведь следует за ним. Пока исключен вариант с пожарами. Также свою роль играют подтопления в окрестностях [из-за паводка]", — пояснил зоолог. Чтобы дать более развернутое объяснение, необходимо проследить за перемещениями лосей и оленей по территории Ханты-Мансийского округа. По словам Наконечного, помимо перечисленных животных, в рационе медведей после зимней спячки может быть и другая дичь, и прошлогодние ягоды. Кроме того, этот опасный хищник не пренебрегает и тухлятиной из погибших животных, а в крупные города его манит запах мусорных свалок. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Лангепасе (ХМАО) заметили медведя, гуляющего по территории больницы. Также опасных животных видели жители Сургутского района, а очевидцы из Югорска рассказали о целой семье медведей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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