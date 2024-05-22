Зоолог объяснил нашествие медведей в города ХМАО

Медведи все чаще заходят в города Югры укрываясь от паводка, а также в поисках легкой добычи после зимней спячки. Так корреспонденту URA.RU нашествие диких животных объяснил зоолог из Сургута Николай Наконечный.
"Медведи голодные, ищут легкую добычу. Лось — их основной кормовой объект, поэтому медведь следует за ним. Пока исключен вариант с пожарами. Также свою роль играют подтопления в окрестностях [из-за паводка]", — пояснил зоолог. Чтобы дать более развернутое объяснение, необходимо проследить за перемещениями лосей и оленей по территории Ханты-Мансийского округа.
По словам Наконечного, помимо перечисленных животных, в рационе медведей после зимней спячки может быть и другая дичь, и прошлогодние ягоды. Кроме того, этот опасный хищник не пренебрегает и тухлятиной из погибших животных, а в крупные города его манит запах мусорных свалок.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Лангепасе (ХМАО) заметили медведя, гуляющего по территории больницы. Также опасных животных видели жители Сургутского района, а очевидцы из Югорска рассказали о целой семье медведей.
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