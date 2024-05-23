Второй опекун Далера Бобиева обвинил его сестру в сокрытии смерти малыша

Александр Наумов рассказал, что родная сестра Далера Бобиева участвовала в сокрытии смерти брата. Об этом URA.RU сообщил опекун погибшего мальчика.
«Сначала Даша говорила, что лила воду из лейки на лицо в день смерти, а потом вовсе поменяла показания. Так как ей не исполнилось 14 лет на тот момент смерти Далера, она избежала уголовной ответственности. Она была последней, кто видел Далера живым», — отметил Наумов. Сам Александр просил с Дашей очную ставку, но ему было отказано без объяснения причины.
Опекун Далера Бобиева Вероника Наумова сообщила о пропаже приемного сына в июне 2023 года. Мальчика искали волонтеры и полиция, а спустя три дня тело ребенка нашли в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования стало известно о возможной причастности к трагедии не только Вероники, но и ее мужа Александра. 23 мая мужчину и приемную дочь Дашу вызвали в суд для дачи показаний, Наумова вывели из зала суда — девочка заявила, что опасается за свою жизнь. Вся история о Далере — в сюжете URA.RU.
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