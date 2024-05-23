23 мая 2024

В Челябинской области загорелось детище двух губернаторов

© Служба новостей «URA.RU»
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Из здания при пожаре эвакуировались 40 человек
Из здания при пожаре эвакуировались 40 человек Фото:

В Увельском районе (Челябинская область) загорелся логистический комплекс «Южноуральский». Как 24 мая сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, пожар возник вечером накануне.

«Произошло возгорание кровли здания на площади в семь кв метров. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в МЧС.

Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 40 человек. Причина возгорания устанавливается.

Транспортно-логистический комплекс «Южноуральский» (ТЛК) является одним из крупнейших мультимодальных терминалов в России. Объект занимает площадь 180 га. Строительство ТЛК обошлось почти в семь млрд рублей. Строить комплекс начали при губернаторе Михаиле Юревиче, открыли, когда область возглавлял Борис Дубровский.

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В Увельском районе (Челябинская область) загорелся логистический комплекс «Южноуральский». Как 24 мая сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, пожар возник вечером накануне. «Произошло возгорание кровли здания на площади в семь кв метров. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в МЧС. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 40 человек. Причина возгорания устанавливается. Транспортно-логистический комплекс «Южноуральский» (ТЛК) является одним из крупнейших мультимодальных терминалов в России. Объект занимает площадь 180 га. Строительство ТЛК обошлось почти в семь млрд рублей. Строить комплекс начали при губернаторе Михаиле Юревиче, открыли, когда область возглавлял Борис Дубровский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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