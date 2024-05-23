В Челябинской области загорелось детище двух губернаторов

В Увельском районе (Челябинская область) загорелся логистический комплекс «Южноуральский». Как 24 мая сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, пожар возник вечером накануне.
«Произошло возгорание кровли здания на площади в семь кв метров. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в МЧС.
Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 40 человек. Причина возгорания устанавливается.
Транспортно-логистический комплекс «Южноуральский» (ТЛК) является одним из крупнейших мультимодальных терминалов в России. Объект занимает площадь 180 га. Строительство ТЛК обошлось почти в семь млрд рублей. Строить комплекс начали при губернаторе Михаиле Юревиче, открыли, когда область возглавлял Борис Дубровский.
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