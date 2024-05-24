24 мая 2024

В РФ поэкспериментируют с маркировкой презервативов и шприцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предприятие по выпуску медицинских изделий «Здравмедтех». Свердловская область, Каменск-Уральский, производство, производство здравмедтех
Для производителей предполагается добровольное участие в эксперименте Фото:

В России проведут эксперимент с маркировкой медицинских изделий, в том числе шприцев и презервативов. Эксперимент пройдет с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года, говорится в постановлении правительства.

«Провести с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий», — говорится в постановлении правительства РФ. Эксперимент пройдет с пробирками, шприцами, медицинскими масками, презервативами, а также имплантами для пластической хирургии, в том числе филлерами и косметическими нитями.

Предполагается добровольное участие в эксперименте, коды маркировки производителям предоставят на безвозмездной основе. Эксперимент даст возможность протестировать технологии нанесения идентификаторов и отработать порядок взаимодействия с системой маркировки.

Гендиректор Belure Group Марина Жегулина ранее предупредила о вреде ношения некачественных линз. Люди, которые пользуются некачественными контактными линзами, сталкиваются с синдромом сухого глаза и аллергическими реакциями, а также язвой роговицы. Чтобы сохранить здоровье глаз, необходимо выбирать только качественную продукцию, говорит специалист, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России проведут эксперимент с маркировкой медицинских изделий, в том числе шприцев и презервативов. Эксперимент пройдет с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года, говорится в постановлении правительства. «Провести с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий», — говорится в постановлении правительства РФ. Эксперимент пройдет с пробирками, шприцами, медицинскими масками, презервативами, а также имплантами для пластической хирургии, в том числе филлерами и косметическими нитями. Предполагается добровольное участие в эксперименте, коды маркировки производителям предоставят на безвозмездной основе. Эксперимент даст возможность протестировать технологии нанесения идентификаторов и отработать порядок взаимодействия с системой маркировки. Гендиректор Belure Group Марина Жегулина ранее предупредила о вреде ношения некачественных линз. Люди, которые пользуются некачественными контактными линзами, сталкиваются с синдромом сухого глаза и аллергическими реакциями, а также язвой роговицы. Чтобы сохранить здоровье глаз, необходимо выбирать только качественную продукцию, говорит специалист, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...