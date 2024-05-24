В РФ поэкспериментируют с маркировкой презервативов и шприцев

24 мая 2024 в 23:11 Размер текста - 17 +

Для производителей предполагается добровольное участие в эксперименте Фото: Анна Майорова © URA.RU В России проведут эксперимент с маркировкой медицинских изделий, в том числе шприцев и презервативов. Эксперимент пройдет с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года, говорится в постановлении правительства. «Провести с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий», — говорится в постановлении правительства РФ. Эксперимент пройдет с пробирками, шприцами, медицинскими масками, презервативами, а также имплантами для пластической хирургии, в том числе филлерами и косметическими нитями. Предполагается добровольное участие в эксперименте, коды маркировки производителям предоставят на безвозмездной основе. Эксперимент даст возможность протестировать технологии нанесения идентификаторов и отработать порядок взаимодействия с системой маркировки. Гендиректор Belure Group Марина Жегулина ранее предупредила о вреде ношения некачественных линз. Люди, которые пользуются некачественными контактными линзами, сталкиваются с синдромом сухого глаза и аллергическими реакциями, а также язвой роговицы. Чтобы сохранить здоровье глаз, необходимо выбирать только качественную продукцию, говорит специалист, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России проведут эксперимент с маркировкой медицинских изделий, в том числе шприцев и презервативов. Эксперимент пройдет с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года, говорится в постановлении правительства. «Провести с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий», — говорится в постановлении правительства РФ. Эксперимент пройдет с пробирками, шприцами, медицинскими масками, презервативами, а также имплантами для пластической хирургии, в том числе филлерами и косметическими нитями. Предполагается добровольное участие в эксперименте, коды маркировки производителям предоставят на безвозмездной основе. Эксперимент даст возможность протестировать технологии нанесения идентификаторов и отработать порядок взаимодействия с системой маркировки. Гендиректор Belure Group Марина Жегулина ранее предупредила о вреде ношения некачественных линз. Люди, которые пользуются некачественными контактными линзами, сталкиваются с синдромом сухого глаза и аллергическими реакциями, а также язвой роговицы. Чтобы сохранить здоровье глаз, необходимо выбирать только качественную продукцию, говорит специалист, пишет RT.