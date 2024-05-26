Челябинцам предлагают купить дом в поселке с отдельным входом в лес. Скрин

27 мая 2024 в 05:15 Размер текста - 17 +

Коттедж на продажу находится в пригороде (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Вавиловец Челябинской области на продажу выставили коттедж за 160 миллионов рублей с отдельным входом в лес. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «Продается дом по типу заезжай и живи в поселке Вавиловец Сосновского района Челябинской области за 160 000 000 рублей… Отдельный вход в лес для прогулок. Коттедж площадью 538,3 кв. м. [находится] на участке 30 соток», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Дом имеет три этажа, восемь комнат, из них три с балконами, кухня-столовая выходит на террасу. В цоколе есть винный зал со звуковым оборудованием. На участке посажена малина, смородина, клубника, есть бассейн. В бане, помимо парилки с соляными камнями и фонтаном, находится солярий. В Челябинске ранее назвали самые дорогие коттеджи для аренды. Как рассказала URA.RU специалист по недвижимости Татьяна Морозюк, самый дорогой коттедж для аренды в конце прошлого года находился в поселке Вавиловец. За пятикомнатный дом площадью 450 квадратных метров собственным спа-центром с сауной и прудом во дворе сдавали за 330 тысяч рублей в месяц. Хозяин готов продать коттедж за 160 млн рублей Сайт объявлений «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Вавиловец Челябинской области на продажу выставили коттедж за 160 миллионов рублей с отдельным входом в лес. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «Продается дом по типу заезжай и живи в поселке Вавиловец Сосновского района Челябинской области за 160 000 000 рублей… Отдельный вход в лес для прогулок. Коттедж площадью 538,3 кв. м. [находится] на участке 30 соток», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Дом имеет три этажа, восемь комнат, из них три с балконами, кухня-столовая выходит на террасу. В цоколе есть винный зал со звуковым оборудованием. На участке посажена малина, смородина, клубника, есть бассейн. В бане, помимо парилки с соляными камнями и фонтаном, находится солярий. В Челябинске ранее назвали самые дорогие коттеджи для аренды. Как рассказала URA.RU специалист по недвижимости Татьяна Морозюк, самый дорогой коттедж для аренды в конце прошлого года находился в поселке Вавиловец. За пятикомнатный дом площадью 450 квадратных метров собственным спа-центром с сауной и прудом во дворе сдавали за 330 тысяч рублей в месяц.