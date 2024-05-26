В поселке Вавиловец Челябинской области на продажу выставили коттедж за 160 миллионов рублей с отдельным входом в лес. Информация об этом размещена на сайте объявлений.
«Продается дом по типу заезжай и живи в поселке Вавиловец Сосновского района Челябинской области за 160 000 000 рублей… Отдельный вход в лес для прогулок. Коттедж площадью 538,3 кв. м. [находится] на участке 30 соток», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Дом имеет три этажа, восемь комнат, из них три с балконами, кухня-столовая выходит на террасу. В цоколе есть винный зал со звуковым оборудованием. На участке посажена малина, смородина, клубника, есть бассейн. В бане, помимо парилки с соляными камнями и фонтаном, находится солярий.
В Челябинске ранее назвали самые дорогие коттеджи для аренды. Как рассказала URA.RU специалист по недвижимости Татьяна Морозюк, самый дорогой коттедж для аренды в конце прошлого года находился в поселке Вавиловец. За пятикомнатный дом площадью 450 квадратных метров собственным спа-центром с сауной и прудом во дворе сдавали за 330 тысяч рублей в месяц.
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