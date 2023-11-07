Аренда самого дорогого коттеджа в Челябинске обойдется в 330 тысяч рублей

Самые дорогие квартиры сдаются в самом центре города, коттеджи — ближе к лесному массиву и озерам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске стоимость самых дорогостоящих коттеджей для сдачи в долгосрочную аренду составляет от 200 до 330 тысяч рублей; наиболее дорогие квартиры сдаются в диапазоне от 80 до 90 тысяч рублей. Данная недвижимость расположена в Центральном районе, на Северо-Западе и в Сосновском районе под Челябинском, рассказала URA.RU специалист по недвижимости Татьяна Морозюк.

«В Челябинске в октябре 2023 года стоимость самых дорогих коттеджей, предлагаемых для сдачи в долгосрочную аренду, составляет от 200 до 300 тысяч рублей. Если говорить о сдаваемых в долгосрочную аренду квартирах, то в топ у нас попадут апартаменты стоимостью от 80 до 100 тысяч рублей. Квартиры обычно находятся в Центральном районе и на Северо-Западе, коттеджи, напротив, ближе к природе, на свежем воздухе, в основном она расположены в Сосновском районе», — сообщила Морозюк.

Как следует из объявлений «Авито», самый дорогой на данный момент коттедж, сдаваемый в долгосрочную аренду, находится в Сосновском районе, в поселке Вавиловец. За двухэтажный пятикомнатный дом площадью 450 квадратных метров с собcтвeнным cпа-центром с сaуной, xaмамом и тремя спальными комнатами придется отдать 330 тысяч рублей в месяц. В здании есть открытая терраса, а на территории имеется собственный пруд, где зимой можно покататься на коньках, а летом искупаться.

На втором месте по цене находится двухэтажный коттедж премиум-сегмента в Сосновском районе, в клубном поселке Холмс, на улице Венской. За шестикомнатный особняк площадью 363 квадратных метра (14 соток) с видом на озеро и дизайнерским ремонтом застройщик просит 300 тысяч рублей в месяц. Третье место в рейтинге занимает 10-комнатный двухэтажный коттедж площадью 340 квадратных метров, который находится в Советском районе Челябинска на улице Сиреневой. За близость к центру города арендатору придется отдать 200 тысяч рублей в месяц.

Самая дорогая квартира для аренды находится в Центральном районе Челябинска на улице Труда, в самом центре города. Трехкомнатное жилье премиум-класса расположено на 16 этаже, его площадь составляет 95 квадратных метров. В распоряжении жильца окажется квартира в светлых тонах с дизайнерским ремонтом.

На втором месте по стоимости долгосрочной аренды находится квартира, сдаваемая за 90 тысяч рублей в месяц. Трехкомнатные апартаменты премиум-класса площадью 100 квадратных метров можно арендовать в элитном ЖК, который находится в непосредственной близости от открывшихся терм «Лето». На третьем месте по стоимости дорогих квартир, сдаваемых в аренду, расположилась стильная квартира за 80 тысяч рублей. Это трехкомнатная квартира на 16-м этаже известного элитного ЖК в Центральном районе, на улице Свободы.

За 330 рублей в месяц в распоряжении арендатора окажется открытая терраса и собственный пруд, где зимой можно покататься на коньках, а летом искупаться Фото: сайт «Авито»

Двухэтажный пятикомнатный дом площадью 450 квадратных метров с собcтвeнным cпа-центром с сaуной, xaмамом и тремя спальными комнатами находится в Сосновском районе Фото: сайт «Авито»