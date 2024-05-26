С июнем в Свердловскую область придет тепло

27 мая 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

После холодного мая на Урале наконец-то ожидаются теплые дни Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области начало лета ожидает быть теплым. Прогнозом погоды на конец мая и первые дни июня поделилась главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко. «До сих у нас в мае были северные и северно-западные вторжения, за небольшими исключениями. Есть надежда, что 29 мая будет последнее холодное вторжение и последняя волна заморозков. С началом июня ожидается потепление», — объяснила метеоролог URA.RU. Так, с 31 мая по 2 июня в регион подтянется комфортное тепло с европейских регионов России. Воздух арктического антициклона начнет постепенно прогреваться, северные воздействия ослабеют. Как сообщает telegram-канал «Уральский Гидрометцентр», в пятницу, 31 мая, температура воздуха ночью составит 0,+5°, днем 13-18°. В субботу, 1 июня, ночью ожидается +2,+7°, днем 17-22°. В воскресенье, 2 июня, ночью прогнозируется +4,+9°, днем 20-25°. Существенных осадков не предполагается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области начало лета ожидает быть теплым. Прогнозом погоды на конец мая и первые дни июня поделилась главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко. «До сих у нас в мае были северные и северно-западные вторжения, за небольшими исключениями. Есть надежда, что 29 мая будет последнее холодное вторжение и последняя волна заморозков. С началом июня ожидается потепление», — объяснила метеоролог URA.RU. Так, с 31 мая по 2 июня в регион подтянется комфортное тепло с европейских регионов России. Воздух арктического антициклона начнет постепенно прогреваться, северные воздействия ослабеют. Как сообщает telegram-канал «Уральский Гидрометцентр», в пятницу, 31 мая, температура воздуха ночью составит 0,+5°, днем 13-18°. В субботу, 1 июня, ночью ожидается +2,+7°, днем 17-22°. В воскресенье, 2 июня, ночью прогнозируется +4,+9°, днем 20-25°. Существенных осадков не предполагается.