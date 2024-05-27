ФСИН попала под новые санкции ЕС

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ФСИН попала под новые санкции ЕС «за права человека» Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Российская федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попала в 14 пакет санкций ЕС против РФ. Об этом стало известно из документа.

«ФСИН России включена в новые санкции ЕС «За права человека», — говорится в документе. Информацию об этом передает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит 14 пакет антироссийских санкций Евросоюза. По его словам, новый пакет антироссийских мер противоречит венгерским интересам в области энергетики.

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Российская федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попала в 14 пакет санкций ЕС против РФ. Об этом стало известно из документа. «ФСИН России включена в новые санкции ЕС «За права человека», — говорится в документе. Информацию об этом передает РИА Новости. Ранее министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит 14 пакет антироссийских санкций Евросоюза. По его словам, новый пакет антироссийских мер противоречит венгерским интересам в области энергетики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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