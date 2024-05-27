27 мая 2024

Челябинцев предупредили о ветре, ломающем ЛЭП и деревья

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Белый Яр. Курган, ветер, ураган, непогода
Из-за ветра под угрозой оказались слабоукрепленные линии электропередач Фото:

Жителей Челябинска предупредили об усилении ветра. Как сообщили URA.RU в Единой диспетчерской службе города, из-за сильных порывов могут повредиться линии электропередач (ЛЭП) и сломаться ветки деревьев.

«Уважаемые челябинцы! В связи с неблагоприятными погодными условиями, порывами ветра, возможно повреждение слабо укрепленных конструкций и линий электропередач, падение сломанных веток деревьев. При выходе на улицу учитывайте погодные условия. При происшествиях звоните 112», — сообщили URA.RU в ЕДДС Челябинска.

Днем ранее в области было введено штормовое предупреждение. Порывы ветра, по словам синоптиков, могли достигать 22 метров в секунду. Такие порывы способны сорвать черепицу с крыши.

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Жителей Челябинска предупредили об усилении ветра. Как сообщили URA.RU в Единой диспетчерской службе города, из-за сильных порывов могут повредиться линии электропередач (ЛЭП) и сломаться ветки деревьев. «Уважаемые челябинцы! В связи с неблагоприятными погодными условиями, порывами ветра, возможно повреждение слабо укрепленных конструкций и линий электропередач, падение сломанных веток деревьев. При выходе на улицу учитывайте погодные условия. При происшествиях звоните 112», — сообщили URA.RU в ЕДДС Челябинска. Днем ранее в области было введено штормовое предупреждение. Порывы ветра, по словам синоптиков, могли достигать 22 метров в секунду. Такие порывы способны сорвать черепицу с крыши.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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