Природа Погода Челябинцев предупредили о ветре, ломающем ЛЭП и деревья 28 мая 2024 в 09:34 Размер текста - 17 + Из-за ветра под угрозой оказались слабоукрепленные линии электропередач Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Челябинска предупредили об усилении ветра. Как сообщили URA.RU в Единой диспетчерской службе города, из-за сильных порывов могут повредиться линии электропередач (ЛЭП) и сломаться ветки деревьев. «Уважаемые челябинцы! В связи с неблагоприятными погодными условиями, порывами ветра, возможно повреждение слабо укрепленных конструкций и линий электропередач, падение сломанных веток деревьев. При выходе на улицу учитывайте погодные условия. При происшествиях звоните 112», — сообщили URA.RU в ЕДДС Челябинска. Днем ранее в области было введено штормовое предупреждение. Порывы ветра, по словам синоптиков, могли достигать 22 метров в секунду. Такие порывы способны сорвать черепицу с крыши. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жителей Челябинска предупредили об усилении ветра. Как сообщили URA.RU в Единой диспетчерской службе города, из-за сильных порывов могут повредиться линии электропередач (ЛЭП) и сломаться ветки деревьев. «Уважаемые челябинцы! В связи с неблагоприятными погодными условиями, порывами ветра, возможно повреждение слабо укрепленных конструкций и линий электропередач, падение сломанных веток деревьев. При выходе на улицу учитывайте погодные условия. При происшествиях звоните 112», — сообщили URA.RU в ЕДДС Челябинска. Днем ранее в области было введено штормовое предупреждение. Порывы ветра, по словам синоптиков, могли достигать 22 метров в секунду. Такие порывы способны сорвать черепицу с крыши. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям