Челябинцев предупредили о ветре, ломающем ЛЭП и деревья

Жителей Челябинска предупредили об усилении ветра. Как сообщили URA.RU в Единой диспетчерской службе города, из-за сильных порывов могут повредиться линии электропередач (ЛЭП) и сломаться ветки деревьев.
«Уважаемые челябинцы! В связи с неблагоприятными погодными условиями, порывами ветра, возможно повреждение слабо укрепленных конструкций и линий электропередач, падение сломанных веток деревьев. При выходе на улицу учитывайте погодные условия. При происшествиях звоните 112», — сообщили URA.RU в ЕДДС Челябинска.
Днем ранее в области было введено штормовое предупреждение. Порывы ветра, по словам синоптиков, могли достигать 22 метров в секунду. Такие порывы способны сорвать черепицу с крыши.
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