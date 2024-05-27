В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

В Челябинской области 28 мая объявлено штормовое предупреждение. Сила ветра будет достигать 22 метров в секунду, уточнили в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службы 112.
«По данным Челябинского ЦГМС днем 28 мая в отдельных районах Челябинской области прогнозируются порывы ветра до 22 метров в секунду», — говорится в сообщении службы. По шкале Бофорта, оценивающей силу ветра, это считается штормом, который способен сорвать черепицу.
Ранее синоптики пообещали, что в Челябинск к 1 июня вернется теплая погода. Столбики термометров к началу лета поднимутся до 21-26 градусов тепла.
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