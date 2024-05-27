В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

27 мая 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Ветер силой 22 метра в секунду может сорвать черепицу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 28 мая объявлено штормовое предупреждение. Сила ветра будет достигать 22 метров в секунду, уточнили в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службы 112. «По данным Челябинского ЦГМС днем 28 мая в отдельных районах Челябинской области прогнозируются порывы ветра до 22 метров в секунду», — говорится в сообщении службы. По шкале Бофорта, оценивающей силу ветра, это считается штормом, который способен сорвать черепицу. Ранее синоптики пообещали, что в Челябинск к 1 июня вернется теплая погода. Столбики термометров к началу лета поднимутся до 21-26 градусов тепла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области 28 мая объявлено штормовое предупреждение. Сила ветра будет достигать 22 метров в секунду, уточнили в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службы 112. «По данным Челябинского ЦГМС днем 28 мая в отдельных районах Челябинской области прогнозируются порывы ветра до 22 метров в секунду», — говорится в сообщении службы. По шкале Бофорта, оценивающей силу ветра, это считается штормом, который способен сорвать черепицу. Ранее синоптики пообещали, что в Челябинск к 1 июня вернется теплая погода. Столбики термометров к началу лета поднимутся до 21-26 градусов тепла.