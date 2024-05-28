Губернатор Чибис ответил анекдотом на вопрос о здоровье после покушения

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© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Чибис высказался по поводу своего здоровья после покушения в апреле
Андрей Чибис высказался по поводу своего здоровья после покушения в апреле Фото:

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис с юмором отреагировал на вопросы журналистов о своем здоровье в контексте недавнего покушения на него. Глава региона вспомнил один из анекдотов на эту тему.

"Есть такой анекдот всем известный: Рабинович, как ваше здоровье? Не дождетесь!" - так отреагировал Чибис на вопросы корреспондента URA.RU о своем самочувствии. Губернатор отвечал на вопросы журналистов в ходе совещания по подготовке расширенного заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Чибис подчеркнул, что продолжает работать с жителями региона почти в полноценном режиме. Тем не менее восстановление и реабилитация полностью еще не завершены.

Вечером 4 апреля у ДК «Строителей» в Апатитах было совершено покушение на Чибиса. Местный житель ударил его ножом по причине личной неприязни. Глава региона был госпитализирован, но уже через две недели вернулся к работе.

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис с юмором отреагировал на вопросы журналистов о своем здоровье в контексте недавнего покушения на него. Глава региона вспомнил один из анекдотов на эту тему. "Есть такой анекдот всем известный: Рабинович, как ваше здоровье? Не дождетесь!" - так отреагировал Чибис на вопросы корреспондента URA.RU о своем самочувствии. Губернатор отвечал на вопросы журналистов в ходе совещания по подготовке расширенного заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Чибис подчеркнул, что продолжает работать с жителями региона почти в полноценном режиме. Тем не менее восстановление и реабилитация полностью еще не завершены. Вечером 4 апреля у ДК «Строителей» в Апатитах было совершено покушение на Чибиса. Местный житель ударил его ножом по причине личной неприязни. Глава региона был госпитализирован, но уже через две недели вернулся к работе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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