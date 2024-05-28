Губернатор Чибис ответил анекдотом на вопрос о здоровье после покушения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис с юмором отреагировал на вопросы журналистов о своем здоровье в контексте недавнего покушения на него. Глава региона вспомнил один из анекдотов на эту тему.
"Есть такой анекдот всем известный: Рабинович, как ваше здоровье? Не дождетесь!" - так отреагировал Чибис на вопросы корреспондента URA.RU о своем самочувствии. Губернатор отвечал на вопросы журналистов в ходе совещания по подготовке расширенного заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Чибис подчеркнул, что продолжает работать с жителями региона почти в полноценном режиме. Тем не менее восстановление и реабилитация полностью еще не завершены.
Вечером 4 апреля у ДК «Строителей» в Апатитах было совершено покушение на Чибиса. Местный житель ударил его ножом по причине личной неприязни. Глава региона был госпитализирован, но уже через две недели вернулся к работе.
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