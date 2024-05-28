В Челябинске на месте старых домов построят новый ЖК с магазинами. Скрин

28 мая 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Высотка с магазинами и объект бытового обслуживания будут построены по проекту о КРТ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Ленинском районе Челябинска построят новый жилой комплекс по проекту о комплексном развитии территории (КРТ). Застройщик «Южуралстройсервис» на месте старых домов планирует возвести высотку со встроенными объектами торгового назначения и объект бытового обслуживания. Общая площадь застройки составит почти девять тысяч квадратных метров, сообщается в документации на сайте мэрии. «Утвердить документацию по планировке территории в границах улиц Новороссийской, Люблинской, Туруханской, переулка Канатовского в Ленинском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается в постановлении на сайте. В пояснительной записке также сообщается, о том, проект планировки и межевания предполагает реконструкцию квартала с учетом его дальнейшего участия в программе о комплексном развитии территории (КРТ). Согласно проекту планировки, на территории будет возведен многоквартирный высотный дом с магазинами, а также объект бытового обслуживания населения. Дома построят на месте старого жилого дома и на месте нежилого здания, которые снесут. Площадь нового многоквартирного высотного здания с магазинами составит 6 тысяч 209 квадратных метров, объекта бытового обслуживания населения — 2 тысячи 373 квадратных метров. Вид объекта бытового обслуживания, согласно документации, будет определен на стадии рабочего проектирования. При этом территория проектирования относится к зоне высотной жилой застройки в зонах стабилизации. Мэрия утвердила планировку территории в Ленинском районе Челябинска Скрин: пресс-служба мэрии Челябинска Новые дома возведут на месте снесенных зданий, они будут построены по проекту о КРТ Скрин: пресс-служба мэрии Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинском районе Челябинска построят новый жилой комплекс по проекту о комплексном развитии территории (КРТ). Застройщик «Южуралстройсервис» на месте старых домов планирует возвести высотку со встроенными объектами торгового назначения и объект бытового обслуживания. Общая площадь застройки составит почти девять тысяч квадратных метров, сообщается в документации на сайте мэрии. «Утвердить документацию по планировке территории в границах улиц Новороссийской, Люблинской, Туруханской, переулка Канатовского в Ленинском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается в постановлении на сайте. В пояснительной записке также сообщается, о том, проект планировки и межевания предполагает реконструкцию квартала с учетом его дальнейшего участия в программе о комплексном развитии территории (КРТ). Согласно проекту планировки, на территории будет возведен многоквартирный высотный дом с магазинами, а также объект бытового обслуживания населения. Дома построят на месте старого жилого дома и на месте нежилого здания, которые снесут. Площадь нового многоквартирного высотного здания с магазинами составит 6 тысяч 209 квадратных метров, объекта бытового обслуживания населения — 2 тысячи 373 квадратных метров. Вид объекта бытового обслуживания, согласно документации, будет определен на стадии рабочего проектирования. При этом территория проектирования относится к зоне высотной жилой застройки в зонах стабилизации.