В Челябинске на месте старых домов построят новый ЖК с магазинами. Скрин

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Высотка с магазинами и объект бытового обслуживания будут построены по проекту о КРТ Фото:

В Ленинском районе Челябинска построят новый жилой комплекс по проекту о комплексном развитии территории (КРТ). Застройщик «Южуралстройсервис» на месте старых домов планирует возвести высотку со встроенными объектами торгового назначения и объект бытового обслуживания. Общая площадь застройки составит почти девять тысяч квадратных метров, сообщается в документации на сайте мэрии.

«Утвердить документацию по планировке территории в границах улиц Новороссийской, Люблинской, Туруханской, переулка Канатовского в Ленинском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается в постановлении на сайте.

В пояснительной записке также сообщается, о том, проект планировки и межевания предполагает реконструкцию квартала с учетом его дальнейшего участия в программе о комплексном развитии территории (КРТ). Согласно проекту планировки, на территории будет возведен многоквартирный высотный дом с магазинами, а также объект бытового обслуживания населения. Дома построят на месте старого жилого дома и на месте нежилого здания, которые снесут.

Площадь нового многоквартирного высотного здания с магазинами составит 6 тысяч 209 квадратных метров, объекта бытового обслуживания населения — 2 тысячи 373 квадратных метров. Вид объекта бытового обслуживания, согласно документации, будет определен на стадии рабочего проектирования. При этом территория проектирования относится к зоне высотной жилой застройки в зонах стабилизации.

Мэрия утвердила планировку территории в Ленинском районе Челябинска
Мэрия утвердила планировку территории в Ленинском районе Челябинска
Новые дома возведут на месте снесенных зданий, они будут построены по проекту о КРТ
Новые дома возведут на месте снесенных зданий, они будут построены по проекту о КРТ

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В Ленинском районе Челябинска построят новый жилой комплекс по проекту о комплексном развитии территории (КРТ). Застройщик «Южуралстройсервис» на месте старых домов планирует возвести высотку со встроенными объектами торгового назначения и объект бытового обслуживания. Общая площадь застройки составит почти девять тысяч квадратных метров, сообщается в документации на сайте мэрии. «Утвердить документацию по планировке территории в границах улиц Новороссийской, Люблинской, Туруханской, переулка Канатовского в Ленинском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается в постановлении на сайте. В пояснительной записке также сообщается, о том, проект планировки и межевания предполагает реконструкцию квартала с учетом его дальнейшего участия в программе о комплексном развитии территории (КРТ). Согласно проекту планировки, на территории будет возведен многоквартирный высотный дом с магазинами, а также объект бытового обслуживания населения. Дома построят на месте старого жилого дома и на месте нежилого здания, которые снесут. Площадь нового многоквартирного высотного здания с магазинами составит 6 тысяч 209 квадратных метров, объекта бытового обслуживания населения — 2 тысячи 373 квадратных метров. Вид объекта бытового обслуживания, согласно документации, будет определен на стадии рабочего проектирования. При этом территория проектирования относится к зоне высотной жилой застройки в зонах стабилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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