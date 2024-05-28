Зеленского попросили не обращаться к НАТО с предложением вступить в альянс

29 мая 2024 в 03:19 Размер текста - 17 +

Зеленскому дали понять, что Украина не вступит в НАТО в ближайшее время (архивное фото) Фото: Официальный сайт президента Украины Президента Украины Владимира Зеленского западные партнеры попросили не обращаться к НАТО с предложением вступить в альянс. Об этом сообщил источник, близкий к Североатлантическому блоку. «Германия и США очень скептически относятся к дальнейшему продвижению Украины по пути к полноправному членству в НАТО в этом году. Зеленского уже предупредили, чтобы он не требовал невозможного от альянса», — передает The Telegraph со ссылкой на свой источник. Ранее западные эксперты заявляли, что Украина не сможет вступить в НАТО, пока на ее территории идут боевые действия. Даже США крайне сдержанно реагируют на претензии Украины на вступление в альянс, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президента Украины Владимира Зеленского западные партнеры попросили не обращаться к НАТО с предложением вступить в альянс. Об этом сообщил источник, близкий к Североатлантическому блоку. «Германия и США очень скептически относятся к дальнейшему продвижению Украины по пути к полноправному членству в НАТО в этом году. Зеленского уже предупредили, чтобы он не требовал невозможного от альянса», — передает The Telegraph со ссылкой на свой источник. Ранее западные эксперты заявляли, что Украина не сможет вступить в НАТО, пока на ее территории идут боевые действия. Даже США крайне сдержанно реагируют на претензии Украины на вступление в альянс, передает RT.