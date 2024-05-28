28 мая 2024

Зеленского попросили не обращаться к НАТО с предложением вступить в альянс

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Зеленскому дали понять, что Украина не вступит в НАТО в ближайшее время (архивное фото) Фото:

Президента Украины Владимира Зеленского западные партнеры попросили не обращаться к НАТО с предложением вступить в альянс. Об этом сообщил источник, близкий к Североатлантическому блоку.

«Германия и США очень скептически относятся к дальнейшему продвижению Украины по пути к полноправному членству в НАТО в этом году. Зеленского уже предупредили, чтобы он не требовал невозможного от альянса», — передает The Telegraph со ссылкой на свой источник.

Ранее западные эксперты заявляли, что Украина не сможет вступить в НАТО, пока на ее территории идут боевые действия. Даже США крайне сдержанно реагируют на претензии Украины на вступление в альянс, передает RT.

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Президента Украины Владимира Зеленского западные партнеры попросили не обращаться к НАТО с предложением вступить в альянс. Об этом сообщил источник, близкий к Североатлантическому блоку. «Германия и США очень скептически относятся к дальнейшему продвижению Украины по пути к полноправному членству в НАТО в этом году. Зеленского уже предупредили, чтобы он не требовал невозможного от альянса», — передает The Telegraph со ссылкой на свой источник. Ранее западные эксперты заявляли, что Украина не сможет вступить в НАТО, пока на ее территории идут боевые действия. Даже США крайне сдержанно реагируют на претензии Украины на вступление в альянс, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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