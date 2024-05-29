Силовики раскрыли подробности пожара, в котором сгорели две свердловчанки

Пожар, где сгорели свердловчанки, начался из-за неосторожного обращения с огнем
© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи начали процессуальную проверку
Следователи начали процессуальную проверку Фото:

Пожар в краснотурьинской пятиэтажке (Свердловская область), в котором погибли 65-летняя и 52-летняя женщины, мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем при курении. При возгорании пострадали еще двое мужчин, находившиеся в квартире, рассказали URA.RU правоохранители.

«Предварительно установлено, что возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с источником огня при курении. Признаков криминальной смерти на телах женщин в настоящее время не обнаружено, точные причины их смерти выясняются в ходе судмедэкспертизы», — пояснили в региональном СУ СКР. Следователи начали проверку, по итогам которой примут процессуальное решение.

По словам пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, одна из погибших была хозяйкой сгоревшей квартиры, а вторая у нее гостила. » В этом пожаре пострадали также двое мужчин, один из которых сейчас находится в больнице. Сотрудники территориального ОВД продолжают выяснение всех деталей этого трагического происшествия», — сказал полковник Горелых.

Пожар произошел поздним вечером 28 мая. В тушении приняли участие 11 спасателей и три единицы спецтехники. Общая площадь возгорания в двухкомнатной квартире составила 15 квадратных метров.

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Пожар в краснотурьинской пятиэтажке (Свердловская область), в котором погибли 65-летняя и 52-летняя женщины, мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем при курении. При возгорании пострадали еще двое мужчин, находившиеся в квартире, рассказали URA.RU правоохранители. «Предварительно установлено, что возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с источником огня при курении. Признаков криминальной смерти на телах женщин в настоящее время не обнаружено, точные причины их смерти выясняются в ходе судмедэкспертизы», — пояснили в региональном СУ СКР. Следователи начали проверку, по итогам которой примут процессуальное решение. По словам пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, одна из погибших была хозяйкой сгоревшей квартиры, а вторая у нее гостила. » В этом пожаре пострадали также двое мужчин, один из которых сейчас находится в больнице. Сотрудники территориального ОВД продолжают выяснение всех деталей этого трагического происшествия», — сказал полковник Горелых. Пожар произошел поздним вечером 28 мая. В тушении приняли участие 11 спасателей и три единицы спецтехники. Общая площадь возгорания в двухкомнатной квартире составила 15 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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