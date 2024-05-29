В Краснотурьинске (Свердловская область) поздним вечером 28 мая пожар в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома унес жизни двух женщин. В настоящее время удалось установить личность только одной погибшей, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«На площади 15 квадратных метров огнем было повреждено домашнее имущество, стены и потолок. Из дома были эвакуированы шесть человек, а так же спасены два человека. В 23:32 пожар был локализован, в 23:49 пожар был полностью потушен. В тушении пожара были задействованы 11 человек личного состава, три единицы спецтехники. Были обнаружены тела двух человек без признаков жизни», — следует из сообщения.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР. Следователи уточняют информацию.
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