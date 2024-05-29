В горящей пятиэтажке погибли две свердловчанки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь пожара составила 15 квадратных метров
Площадь пожара составила 15 квадратных метров Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) поздним вечером 28 мая пожар в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома унес жизни двух женщин. В настоящее время удалось установить личность только одной погибшей, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«На площади 15 квадратных метров огнем было повреждено домашнее имущество, стены и потолок. Из дома были эвакуированы шесть человек, а так же спасены два человека. В 23:32 пожар был локализован, в 23:49 пожар был полностью потушен. В тушении пожара были задействованы 11 человек личного состава, три единицы спецтехники. Были обнаружены тела двух человек без признаков жизни», — следует из сообщения.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР. Следователи уточняют информацию.

Пожар тушили с помощью двух рукавов
Пожар тушили с помощью двух рукавов
Фото:

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В Краснотурьинске (Свердловская область) поздним вечером 28 мая пожар в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома унес жизни двух женщин. В настоящее время удалось установить личность только одной погибшей, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «На площади 15 квадратных метров огнем было повреждено домашнее имущество, стены и потолок. Из дома были эвакуированы шесть человек, а так же спасены два человека. В 23:32 пожар был локализован, в 23:49 пожар был полностью потушен. В тушении пожара были задействованы 11 человек личного состава, три единицы спецтехники. Были обнаружены тела двух человек без признаков жизни», — следует из сообщения. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР. Следователи уточняют информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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