Бастрыкин разберется, почему в Челябинске нет ремонта протекающего в осадки дома

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Александр Бастрыкин заслушает доклад о результатах проверки в Челябинске Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин разберется, почему в Челябинске передвигают сроки капремонта дома, стены которого протекают во время осадков. Как сообщили в пресс-службе следкома РФ, работы запланированы не раньше, чем через 16 лет.

«Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки по факту нарушения прав жителей региона. В Челябинске постоянно переносятся сроки ремонта аварийного многоквартирного дома », — заявили в СКР.

Согласно информации, размещенной в СМИ, влага при осадках оказывается не только проникает в стены, но и оказывается на электрических коммуникациях. Следственные органы СК РФ по Челябинской области уже начали процессуальную проверку обстоятельств дела. О результатах доложит и. о. руководителя СКР в регионе Константин Правосудов.

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Глава СКР Александр Бастрыкин разберется, почему в Челябинске передвигают сроки капремонта дома, стены которого протекают во время осадков. Как сообщили в пресс-службе следкома РФ, работы запланированы не раньше, чем через 16 лет. «Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки по факту нарушения прав жителей региона. В Челябинске постоянно переносятся сроки ремонта аварийного многоквартирного дома », — заявили в СКР. Согласно информации, размещенной в СМИ, влага при осадках оказывается не только проникает в стены, но и оказывается на электрических коммуникациях. Следственные органы СК РФ по Челябинской области уже начали процессуальную проверку обстоятельств дела. О результатах доложит и. о. руководителя СКР в регионе Константин Правосудов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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