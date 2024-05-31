Бастрыкин разберется, почему в Челябинске нет ремонта протекающего в осадки дома

31 мая 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин заслушает доклад о результатах проверки в Челябинске Фото: Официальный сайт Совета Федерации Глава СКР Александр Бастрыкин разберется, почему в Челябинске передвигают сроки капремонта дома, стены которого протекают во время осадков. Как сообщили в пресс-службе следкома РФ, работы запланированы не раньше, чем через 16 лет. «Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки по факту нарушения прав жителей региона. В Челябинске постоянно переносятся сроки ремонта аварийного многоквартирного дома », — заявили в СКР. Согласно информации, размещенной в СМИ, влага при осадках оказывается не только проникает в стены, но и оказывается на электрических коммуникациях. Следственные органы СК РФ по Челябинской области уже начали процессуальную проверку обстоятельств дела. О результатах доложит и. о. руководителя СКР в регионе Константин Правосудов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СКР Александр Бастрыкин разберется, почему в Челябинске передвигают сроки капремонта дома, стены которого протекают во время осадков. Как сообщили в пресс-службе следкома РФ, работы запланированы не раньше, чем через 16 лет. «Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки по факту нарушения прав жителей региона. В Челябинске постоянно переносятся сроки ремонта аварийного многоквартирного дома », — заявили в СКР. Согласно информации, размещенной в СМИ, влага при осадках оказывается не только проникает в стены, но и оказывается на электрических коммуникациях. Следственные органы СК РФ по Челябинской области уже начали процессуальную проверку обстоятельств дела. О результатах доложит и. о. руководителя СКР в регионе Константин Правосудов.