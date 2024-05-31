Челябинский боец «Ангел» оставляет предупреждающие знаки возле кассетных бомб. Видео

01 июня 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Челябинский «Ангел» оставляет на фронте спасающие жизнь таблички Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинский боец, заместитель командира 430-го мотострелкового полка Юрий Гагарин с позывным «Ангел» оставляет около кассетных бомб на фронте предупреждающие знаки. Об этом URA.RU рассказали в региональном отделении «Народного фронта» (ОНФ). «„Мину“ нашел „Ангел“ — наш сопредседатель, заместитель командира 430-го мотострелкового полка… Теперь оставляет своим знаки: „Мина. Кассета. Не наступай!“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ Челябинской области. Когда-то Гагарин сам чудом выжил, взяв в руки боеприпас. Он оказался не деактивированным, а просто неразорвавшимся. Тогда «Ангелу» повезло, сейчас своим он оставляет знаки в виде таблички с предупреждающей надписью. Таблички он делает из обычной палки и бумаги с картоном. Одну такую табличку нашел боец 228 мотострелкового полка, чье имущество разрушила ранее авиабомба противника, упавшая в полуметре. Если бы не предупреждение, мужчина мог бы погибнуть. Но все закончилось хорошо — боеприпас боец обезвредил одним точным выстрелом из автомата, что показано на опубликованном видео. Пенсионерка из Челябинска ранее купила для бойцов спецоперации три система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые защищают против дронов. 86-летняя женщина купила систему за 300 тысяч рублей. С помощью нее военные смогут нейтрализовать технику и оружие противника, проводить разведку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский боец, заместитель командира 430-го мотострелкового полка Юрий Гагарин с позывным «Ангел» оставляет около кассетных бомб на фронте предупреждающие знаки. Об этом URA.RU рассказали в региональном отделении «Народного фронта» (ОНФ). «„Мину“ нашел „Ангел“ — наш сопредседатель, заместитель командира 430-го мотострелкового полка… Теперь оставляет своим знаки: „Мина. Кассета. Не наступай!“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ Челябинской области. Когда-то Гагарин сам чудом выжил, взяв в руки боеприпас. Он оказался не деактивированным, а просто неразорвавшимся. Тогда «Ангелу» повезло, сейчас своим он оставляет знаки в виде таблички с предупреждающей надписью. Таблички он делает из обычной палки и бумаги с картоном. Одну такую табличку нашел боец 228 мотострелкового полка, чье имущество разрушила ранее авиабомба противника, упавшая в полуметре. Если бы не предупреждение, мужчина мог бы погибнуть. Но все закончилось хорошо — боеприпас боец обезвредил одним точным выстрелом из автомата, что показано на опубликованном видео. Пенсионерка из Челябинска ранее купила для бойцов спецоперации три система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые защищают против дронов. 86-летняя женщина купила систему за 300 тысяч рублей. С помощью нее военные смогут нейтрализовать технику и оружие противника, проводить разведку.