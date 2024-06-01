Суд отказал Минобороны во взыскании неустойки с пермского завода

02 июня 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Суд решил не удовлетворять исковые требования Минобороны к пермскому заводу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Арбитражный суд Москвы отказал Минобороны РФ во взыскании неустойки в размере 2,692 миллиона рублей с Пермского телефонного завода «Телта». Об этом следует из судебного решения. «Минобороны хотело взыскать с ОАО „Пермский телефонный завод ‚Телта‘“ 2,692 миллиона рублей. Суд не удовлетворил исковые требования военных», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на судебное решение. Уточняется, что между истцом и ответчиком был заключен договор на поставку телефонных аппаратов «ТА-116». По его условиям предприятие должно было передать Минобороны 500 изделий за 118,1 миллиона рублей в 2023—2024 годах. Как указал истец, на 29 августа 2023 года завод не представил расчетные материалы и просрочил срок выполнения этого обязательства на 57 дней. В итоге суд указал, что «Телта» отгрузила аппараты 7 ноября 2023 года. Ранее сообщалось, что у телефонного завода сменился гендиректор. Такую должность занял Тихонов Владимир Егорович. Бывшее руководство предприятия угодило в скандал с взятками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Москвы отказал Минобороны РФ во взыскании неустойки в размере 2,692 миллиона рублей с Пермского телефонного завода «Телта». Об этом следует из судебного решения. «Минобороны хотело взыскать с ОАО „Пермский телефонный завод ‚Телта‘“ 2,692 миллиона рублей. Суд не удовлетворил исковые требования военных», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на судебное решение. Уточняется, что между истцом и ответчиком был заключен договор на поставку телефонных аппаратов «ТА-116». По его условиям предприятие должно было передать Минобороны 500 изделий за 118,1 миллиона рублей в 2023—2024 годах. Как указал истец, на 29 августа 2023 года завод не представил расчетные материалы и просрочил срок выполнения этого обязательства на 57 дней. В итоге суд указал, что «Телта» отгрузила аппараты 7 ноября 2023 года. Ранее сообщалось, что у телефонного завода сменился гендиректор. Такую должность занял Тихонов Владимир Егорович. Бывшее руководство предприятия угодило в скандал с взятками.