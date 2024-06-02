В ГД объяснили, как россияне смогут получить больше денег за продажу заложенного имущества

У граждан РФ вскоре появится возможность самостоятельно продавать имущество, которое находится в залоге у банка, по максимально выгодной цене. Соответствующий проект, уже принятый Госдумой, сейчас должен получить одобрение в Совфеде, пояснила зампред ГД Ирина Яровая.
«Самое главное — закон создает возможность получения гражданином сверх той суммы, которую он должен банку. Эти средства позволят компенсировать ранее понесенные затраты», — отметила Ирина Яровая в беседе с «Известиям». Сейчас россияне, чье имущество находится в залоге у банка, могут продать его только через публичные торги или аукцион.
Практика показывает, что заложенное имущество продается по низкой нерыночной цене. При этом граждане вынуждены дополнительно оплачивать услуги организаторов торгов (до 3% стоимости имущества), в ряде случаев — исполнительный сбор (7% от стоимости имущества). Также необходимо заплатить за работу оценщика, добавила Яровая.
В данный момент на территории РФ действует несколько программ по улучшению жилищных условий населения. Одна из них — «Молодая семья». В материале URA.RU подробно рассказано об этом виде государственной поддержки.
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