02 июня 2024

В ГД объяснили, как россияне смогут получить больше денег за продажу заложенного имущества

Россиянам разрешат самостоятельно продавать заложенное за ипотеку имущество
© Служба новостей «URA.RU»
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Закон позволит собственнику в течение четырех месяцев продать объект самостоятельно
Закон позволит собственнику в течение четырех месяцев продать объект самостоятельно Фото:

У граждан РФ вскоре появится возможность самостоятельно продавать имущество, которое находится в залоге у банка, по максимально выгодной цене. Соответствующий проект, уже принятый Госдумой, сейчас должен получить одобрение в Совфеде, пояснила зампред ГД Ирина Яровая.

«Самое главное — закон создает возможность получения гражданином сверх той суммы, которую он должен банку. Эти средства позволят компенсировать ранее понесенные затраты», — отметила Ирина Яровая в беседе с «Известиям». Сейчас россияне, чье имущество находится в залоге у банка, могут продать его только через публичные торги или аукцион.

Практика показывает, что заложенное имущество продается по низкой нерыночной цене. При этом граждане вынуждены дополнительно оплачивать услуги организаторов торгов (до 3% стоимости имущества), в ряде случаев — исполнительный сбор (7% от стоимости имущества). Также необходимо заплатить за работу оценщика, добавила Яровая.

В данный момент на территории РФ действует несколько программ по улучшению жилищных условий населения. Одна из них — «Молодая семья». В материале URA.RU подробно рассказано об этом виде государственной поддержки.

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У граждан РФ вскоре появится возможность самостоятельно продавать имущество, которое находится в залоге у банка, по максимально выгодной цене. Соответствующий проект, уже принятый Госдумой, сейчас должен получить одобрение в Совфеде, пояснила зампред ГД Ирина Яровая. «Самое главное — закон создает возможность получения гражданином сверх той суммы, которую он должен банку. Эти средства позволят компенсировать ранее понесенные затраты», — отметила Ирина Яровая в беседе с «Известиям». Сейчас россияне, чье имущество находится в залоге у банка, могут продать его только через публичные торги или аукцион. Практика показывает, что заложенное имущество продается по низкой нерыночной цене. При этом граждане вынуждены дополнительно оплачивать услуги организаторов торгов (до 3% стоимости имущества), в ряде случаев — исполнительный сбор (7% от стоимости имущества). Также необходимо заплатить за работу оценщика, добавила Яровая. В данный момент на территории РФ действует несколько программ по улучшению жилищных условий населения. Одна из них — «Молодая семья». В материале URA.RU подробно рассказано об этом виде государственной поддержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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