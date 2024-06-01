01 июня 2024

Программа «Молодая семья»: что получат россияне в 2024 году

Программа «Молодая семья» в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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По программе государство поможет оплатить 30-35% стоимости жилья
По программе государство поможет оплатить 30-35% стоимости жилья Фото:

В России действует несколько программ по улучшению жилищных условий. Одна из них — «Молодая семья», согласно которой государство предоставляет субсидию для оплаты части стоимости недвижимости. В материале URA.RU расскажет о выплате и какая семья на нее может претендовать.

Суть и условия программы «Молодая семья» в 2024 году

В основе программы лежит господдержка при приобретении недвижимости молодой семьей. При этом средства предоставляются в виде субсидии. Семья считается нуждающейся в улучшении жилищных условий, если все ее члены обеспечены жилой площадью менее установленной в регионе нормы либо проживают в помещении, не соответствующем техническим и санитарным требованиям. Также причиной для расширения жилплощади может стать совместное проживание с тяжелобольным заразной формой некоторых болезней.

Программа действует до 2025 года, но возможно ее продление. Претендовать на субсидию могут семейные пары с российским гражданством, возраст которых до 35 лет, а также пары с детьми, даже если один из супругов не имеет гражданства РФ. Также выплата положена родителям-одиночкам до 35 лет, воспитывающим как минимум одного ребенка.

Помимо вышеперечисленного, семья должна быть платежеспособной, что подтверждается справками с места работы или выписками со счетов о наличии сбережений. Это необходимо государству, так как оно оплачивает только 30-35% стоимости жилья, а остальное семья приобретает за счет собственных средств или ипотеки.

Участвовать в программе могут как семьи с детьми, так и просто семейные пары
Участвовать в программе могут как семьи с детьми, так и просто семейные пары
Фото:

Размер субсидии

В рамках программы семья получает сертификат, который используется для оплаты части стоимости при покупке недвижимости. Расчеты производятся в безналичной форме через банк.

На сертификат в размере 30% стоимости жилья может рассчитывать семья без детей. Если супруги воспитывают хотя бы одного ребенка, то могут рассчитывать на помощь от государства в размере 35% стоимости недвижимости.

На что можно потратить средства сертификата

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал изданию РБК, что покупаемое жилье должно находиться в том же регионе, где осуществляется выплата субсидии. Также запрещается покупать недвижимость у родственников, а воспользоваться выплатой семья может только один раз, добавил спикер.

Финансовый эксперт Ян Мирчинский рассказал изданию, на что можно потратить субсидию. Выплату можно использовать в следующих случаях:

  • на оплату покупки жилого помещения;
  • для оплаты строительства жилого дома;
  • для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи;
  • для уплаты первоначального взноса при получении ипотеки;
  • для оплаты услуг уполномоченной организации по приобретению в интересах молодой семьи жилого помещения на первичном рынке жилья;
  • для погашения суммы основного долга или ее части, а также для уплаты процентов по жилищным кредитам;
  • для оплаты участия в долевом строительстве.
Средства сертификата предназначены для покупки недвижимости
Средства сертификата предназначены для покупки недвижимости
Фото:

Как стать участником программы «Молодая семья»

Молодая семья для участия в программе должна собрать необходимый пакет документов и обратиться с ним в орган местного самоуправления по месту жительства лично или через портал Госуслуг. После этого в течение 10 дней принимается решение о включении семьи в программу, а затем и в списки семей, нуждающихся в выплате. В первую очередь на получение средств претендуют семьи с тремя и более детьми.

Необходимы перечень документов для включения в программу сообщила изданию юрист Елена Проскурова. В него включены:

  • заявление на участие в программе по установленной форме;
  • копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
  • копия свидетельства о браке;
  • документ, подтверждающий нуждаемость в жилом помещении;
  • справку о доходах либо выписку по счету о наличии денежных средств;
  • при необходимости копию кредитного или ипотечного договора;
  • при необходимости справку об остатке ипотечного долга;
  • номера СНИЛС.

Юрист также добавила, что ежегодно выплату получает около 20 семей. В среднем срок ожидания субсидии по программе составляет четыре года.

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В России действует несколько программ по улучшению жилищных условий. Одна из них — «Молодая семья», согласно которой государство предоставляет субсидию для оплаты части стоимости недвижимости. В материале URA.RU расскажет о выплате и какая семья на нее может претендовать. Суть и условия программы «Молодая семья» в 2024 году В основе программы лежит господдержка при приобретении недвижимости молодой семьей. При этом средства предоставляются в виде субсидии. Семья считается нуждающейся в улучшении жилищных условий, если все ее члены обеспечены жилой площадью менее установленной в регионе нормы либо проживают в помещении, не соответствующем техническим и санитарным требованиям. Также причиной для расширения жилплощади может стать совместное проживание с тяжелобольным заразной формой некоторых болезней. Программа действует до 2025 года, но возможно ее продление. Претендовать на субсидию могут семейные пары с российским гражданством, возраст которых до 35 лет, а также пары с детьми, даже если один из супругов не имеет гражданства РФ. Также выплата положена родителям-одиночкам до 35 лет, воспитывающим как минимум одного ребенка. Помимо вышеперечисленного, семья должна быть платежеспособной, что подтверждается справками с места работы или выписками со счетов о наличии сбережений. Это необходимо государству, так как оно оплачивает только 30-35% стоимости жилья, а остальное семья приобретает за счет собственных средств или ипотеки. Размер субсидии В рамках программы семья получает сертификат, который используется для оплаты части стоимости при покупке недвижимости. Расчеты производятся в безналичной форме через банк. На сертификат в размере 30% стоимости жилья может рассчитывать семья без детей. Если супруги воспитывают хотя бы одного ребенка, то могут рассчитывать на помощь от государства в размере 35% стоимости недвижимости. На что можно потратить средства сертификата Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал изданию РБК, что покупаемое жилье должно находиться в том же регионе, где осуществляется выплата субсидии. Также запрещается покупать недвижимость у родственников, а воспользоваться выплатой семья может только один раз, добавил спикер. Финансовый эксперт Ян Мирчинский рассказал изданию, на что можно потратить субсидию. Выплату можно использовать в следующих случаях: Как стать участником программы «Молодая семья» Молодая семья для участия в программе должна собрать необходимый пакет документов и обратиться с ним в орган местного самоуправления по месту жительства лично или через портал Госуслуг. После этого в течение 10 дней принимается решение о включении семьи в программу, а затем и в списки семей, нуждающихся в выплате. В первую очередь на получение средств претендуют семьи с тремя и более детьми. Необходимы перечень документов для включения в программу сообщила изданию юрист Елена Проскурова. В него включены: Юрист также добавила, что ежегодно выплату получает около 20 семей. В среднем срок ожидания субсидии по программе составляет четыре года.
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