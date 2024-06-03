Врио губернатора ХМАО прогулялся по Ханты-Мансийску с мэром

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук прогулялся по вечернему Ханты-Мансийску вместе с главой города Максимом Ряшиным. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Много говорили о текущем положении дел в городе, обсудили будущие проекты, планы развития. Отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны, возложили цветы к мемориалу Славы в парке Победы», — указано в посте.
Ряшин показал врио губернатора эскиз будущей стелы «Город трудовой доблести». Кухарук предложил проработать проект совместно с ветеранами. «Продолжим разговор с Максимом Павловичем уже в рабочей обстановке, на официальной встрече, также проведем рабочий объезд города. В ближайшее время встречусь в таком формате со всеми главами, ставлю план за лето проехать по всем муниципалитетам Югры», — указано в посте.
Ранее URA.RU сообщало, что в первый рабочий день врио губернатора ХМАО Кухарук сосредоточил внимание на поддержке бойцов СВО. В число учреждений, которые он посетил, попали пункт отбора контрактников «Центр патриотов России» и югорский филиал фонда «Защитники Отечества» в Ханты-Мансийске.
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