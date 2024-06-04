Путин поручил закончить проекты ОПК 5 июня

Президент России Владимир Путин поручил закончить проекты оборонно-промышленного комплекса в среду 5 июня. Об этом он заявил на заседании с членами правительства в формате видеоконференции.
«Проекты [ОПК] должны быть закончены, знаю, что коллеги напряженно работали, прошу закончить. Речь идет о первоочередных задачах, об объемах производства наиболее востребованной продукции., и конечно о рентабельности производства, прошу министра промышленности, обороны, финансов, администрацию президента, как можно быстрее эту работу завершить и сделать это завтра», — сказал Владимир Путин. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия-24».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.