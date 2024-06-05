Авиакомпания «Азимут» увеличила число рейсов из Челябинска до Минеральных вод

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, самолет
Число рейсов выросло до семи раз в неделю Фото:

Авиакомпания «Азимут» увеличила до семи раз в неделю число количество рейсов из Челябинска до Минеральных вод. Об этом сообщается в пресс-службе аэропорта.

«Авиакомпания „Азимут“ в период летней навигации увеличивает количество рейсов из аэропорта Челябинск в Минеральные Воды до семи в неделю. Заявленное расписание полетов с вылетом из Челябинска», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В понедельник вылет из Челябинска — 08:10,19:30, прибытие в Минеральные воды — 09:40, 21:00. Вторник: Вылет из Челябинска — 05:30, прибытие в Минеральные воды — 06:50. Среда, четверг, воскресенье, вылет из Челябинска — 07:00. Прибытие в Минеральные воды — 08:20. Суббота: вылет из Челябинска — 01:35, прибытие в Минеральные воды — 02:55. В пресс-службе отмечают, что в расписании могут быть изменения. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта.

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Авиакомпания «Азимут» увеличила до семи раз в неделю число количество рейсов из Челябинска до Минеральных вод. Об этом сообщается в пресс-службе аэропорта. «Авиакомпания „Азимут“ в период летней навигации увеличивает количество рейсов из аэропорта Челябинск в Минеральные Воды до семи в неделю. Заявленное расписание полетов с вылетом из Челябинска», — сообщили в пресс-службе ведомства. В понедельник вылет из Челябинска — 08:10,19:30, прибытие в Минеральные воды — 09:40, 21:00. Вторник: Вылет из Челябинска — 05:30, прибытие в Минеральные воды — 06:50. Среда, четверг, воскресенье, вылет из Челябинска — 07:00. Прибытие в Минеральные воды — 08:20. Суббота: вылет из Челябинска — 01:35, прибытие в Минеральные воды — 02:55. В пресс-службе отмечают, что в расписании могут быть изменения. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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