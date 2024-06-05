Авиакомпания «Азимут» увеличила число рейсов из Челябинска до Минеральных вод

05 июня 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Число рейсов выросло до семи раз в неделю Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Авиакомпания «Азимут» увеличила до семи раз в неделю число количество рейсов из Челябинска до Минеральных вод. Об этом сообщается в пресс-службе аэропорта. «Авиакомпания „Азимут“ в период летней навигации увеличивает количество рейсов из аэропорта Челябинск в Минеральные Воды до семи в неделю. Заявленное расписание полетов с вылетом из Челябинска», — сообщили в пресс-службе ведомства. В понедельник вылет из Челябинска — 08:10,19:30, прибытие в Минеральные воды — 09:40, 21:00. Вторник: Вылет из Челябинска — 05:30, прибытие в Минеральные воды — 06:50. Среда, четверг, воскресенье, вылет из Челябинска — 07:00. Прибытие в Минеральные воды — 08:20. Суббота: вылет из Челябинска — 01:35, прибытие в Минеральные воды — 02:55. В пресс-службе отмечают, что в расписании могут быть изменения. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпания «Азимут» увеличила до семи раз в неделю число количество рейсов из Челябинска до Минеральных вод. Об этом сообщается в пресс-службе аэропорта. «Авиакомпания „Азимут“ в период летней навигации увеличивает количество рейсов из аэропорта Челябинск в Минеральные Воды до семи в неделю. Заявленное расписание полетов с вылетом из Челябинска», — сообщили в пресс-службе ведомства. В понедельник вылет из Челябинска — 08:10,19:30, прибытие в Минеральные воды — 09:40, 21:00. Вторник: Вылет из Челябинска — 05:30, прибытие в Минеральные воды — 06:50. Среда, четверг, воскресенье, вылет из Челябинска — 07:00. Прибытие в Минеральные воды — 08:20. Суббота: вылет из Челябинска — 01:35, прибытие в Минеральные воды — 02:55. В пресс-службе отмечают, что в расписании могут быть изменения. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта.