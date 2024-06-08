08 июня 2024
07 июня 2024

Полиция Челябинска установила участников ночных разборок со стрельбой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь, мвд, табельное оружие, полиция, спецсредства, наручники, кабура
Полиция выяснила личность стрелявшего Фото:

Полиция Челябинска установила участников ночных разборок со стрельбой во дворе дома по улице Ворошилова. Участники инцидента привлечены к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Полицейские выяснили, что между прибывшими на автомобиле и находящимися во дворе людьми произошел словесный конфликт. Напугавшие жителей выстрелы в воздух правонарушитель произвел из сигнального пистолета», — отметили в ведомстве.

Полицейские выяснили, что словесный конфликт длился около 4 минут. В отношении стрелявшего челябинца, 2006 года рождения, составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Правоохранители продолжают устанавливать роль каждого участника инцидента с дальнейшим привлечением к ответственности.

Во дворе жилого дома на Ворошилова в ночь на 8 июня неизвестные молодые люди устроили стрельбу. Конфликт двух компании напугал жителей и попал в объектив домофона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция Челябинска установила участников ночных разборок со стрельбой во дворе дома по улице Ворошилова. Участники инцидента привлечены к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Полицейские выяснили, что между прибывшими на автомобиле и находящимися во дворе людьми произошел словесный конфликт. Напугавшие жителей выстрелы в воздух правонарушитель произвел из сигнального пистолета», — отметили в ведомстве. Полицейские выяснили, что словесный конфликт длился около 4 минут. В отношении стрелявшего челябинца, 2006 года рождения, составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Правоохранители продолжают устанавливать роль каждого участника инцидента с дальнейшим привлечением к ответственности. Во дворе жилого дома на Ворошилова в ночь на 8 июня неизвестные молодые люди устроили стрельбу. Конфликт двух компании напугал жителей и попал в объектив домофона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...