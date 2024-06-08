Полиция Челябинска установила участников ночных разборок со стрельбой во дворе дома по улице Ворошилова. Участники инцидента привлечены к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Полицейские выяснили, что между прибывшими на автомобиле и находящимися во дворе людьми произошел словесный конфликт. Напугавшие жителей выстрелы в воздух правонарушитель произвел из сигнального пистолета», — отметили в ведомстве.
Полицейские выяснили, что словесный конфликт длился около 4 минут. В отношении стрелявшего челябинца, 2006 года рождения, составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Правоохранители продолжают устанавливать роль каждого участника инцидента с дальнейшим привлечением к ответственности.
Во дворе жилого дома на Ворошилова в ночь на 8 июня неизвестные молодые люди устроили стрельбу. Конфликт двух компании напугал жителей и попал в объектив домофона.
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