В ХМАО построят три спорткомплекса с ледовой ареной за 280 млн рублей

Власти ХМАО планируют построить в регионе три спорткомплекса с ледовой ареной. На эти цели из федерального бюджета выделят около 280 миллионов рублей. Об этом заявила заместитель губернатора автономного округа Елена Шумакова.
«В Югре построят три спорткомплекса с ледовой ареной. Министерство спорта России утвердило заявку округа на предоставление субсидий на строительство новых сооружений в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Нижневартовске», — слова Шумаковой передает правительство округа в telegram-канале.
По ее словам, для строительства спорткомплексов из федерального бюджета выделят порядка 280 миллионов рублей. Она также рассказала, что власти региона решили развивать в округе хоккей. «Это очень своевременная новость, потому что мы приняли решение о создании большой академии развития хоккея, в которую войдут следж-хоккейный клуб, наш хоккейный клуб и детские школы», — отметила Шумакова.
Планируется в нескольких городах ХМАО строительство разных спортивных объекта. В частности, в Ханты-Мансийске модернизируют Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко и стадион «Югра Атлетикс». В Лангепас будут благоустраивать территорию лыжной базы. Какие еще спортивные объекты в регионе будут стоить и улучшать — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!