08 июня 2024
07 июня 2024

В ХМАО построят три спорткомплекса с ледовой ареной за 280 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО создадут большую академию развития хоккея
Власти ХМАО создадут большую академию развития хоккея Фото:

Власти ХМАО планируют построить в регионе три спорткомплекса с ледовой ареной. На эти цели из федерального бюджета выделят около 280 миллионов рублей. Об этом заявила заместитель губернатора автономного округа Елена Шумакова.

«В Югре построят три спорткомплекса с ледовой ареной. Министерство спорта России утвердило заявку округа на предоставление субсидий на строительство новых сооружений в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Нижневартовске», — слова Шумаковой передает правительство округа в telegram-канале. 

По ее словам, для строительства спорткомплексов из федерального бюджета выделят порядка 280 миллионов рублей. Она также рассказала, что власти региона решили развивать в округе хоккей. «Это очень своевременная новость, потому что мы приняли решение о создании большой академии развития хоккея, в которую войдут следж-хоккейный клуб, наш хоккейный клуб и детские школы», — отметила Шумакова.

Планируется в нескольких городах ХМАО строительство разных спортивных объекта. В частности, в Ханты-Мансийске модернизируют Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко и стадион «Югра Атлетикс». В Лангепас будут благоустраивать территорию лыжной базы. Какие еще спортивные объекты в регионе будут стоить и улучшать — в материале URA.RU.

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Власти ХМАО планируют построить в регионе три спорткомплекса с ледовой ареной. На эти цели из федерального бюджета выделят около 280 миллионов рублей. Об этом заявила заместитель губернатора автономного округа Елена Шумакова. «В Югре построят три спорткомплекса с ледовой ареной. Министерство спорта России утвердило заявку округа на предоставление субсидий на строительство новых сооружений в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Нижневартовске», — слова Шумаковой передает правительство округа в telegram-канале.  По ее словам, для строительства спорткомплексов из федерального бюджета выделят порядка 280 миллионов рублей. Она также рассказала, что власти региона решили развивать в округе хоккей. «Это очень своевременная новость, потому что мы приняли решение о создании большой академии развития хоккея, в которую войдут следж-хоккейный клуб, наш хоккейный клуб и детские школы», — отметила Шумакова. Планируется в нескольких городах ХМАО строительство разных спортивных объекта. В частности, в Ханты-Мансийске модернизируют Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко и стадион «Югра Атлетикс». В Лангепас будут благоустраивать территорию лыжной базы. Какие еще спортивные объекты в регионе будут стоить и улучшать — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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