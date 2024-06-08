В Челябинске снятые с маршрута троллейбусы поменяют схему движения

В Челябинске снятые с маршрута троллейбусы №5 и №17 поменяют схему движения. Они будут задействованы на других направлениях. Об этом сообщает telegram-канал пресс-службы администрации.
«Троллейбусы направим: №5 по маршруту троллейбуса №16 АМЗ — ЖБИ. Троллейбус №17 по маршруту Молдавская — Парк Гагарина», — отмечает пресс-служба мэрии. В администрации также рекомендуют пользоваться автобусами: 1, 14, 18, 64, 90 с, 125 и 483, а для экономии использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1200 рублей.
В Челябинске с 10 июня почти на месяц закроют движение троллейбусов №5 и №17. Подрядчики ООО «Синара — Городские Транспортные Решения» начинают модернизацию контактной сети на Свободы от проспекта Ленина до привокзальной площади.
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