08 июня 2024

В Челябинске снятые с маршрута троллейбусы поменяют схему движения

© Служба новостей «URA.RU»
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Дтп, движение остановлено. Челябинск, троллейбус, общественный транспорт, остановка общественного транспорта, проспект ленина, городской транспорт
В мэрии отмечают, что снятые с рейса троллейбусы не будут простаивать Фото:

В Челябинске снятые с маршрута троллейбусы №5 и №17 поменяют схему движения. Они будут задействованы на других направлениях. Об этом сообщает telegram-канал пресс-службы администрации.

«Троллейбусы направим: №5 по маршруту троллейбуса №16 АМЗ — ЖБИ. Троллейбус №17 по маршруту Молдавская — Парк Гагарина», — отмечает пресс-служба мэрии. В администрации также рекомендуют пользоваться автобусами: 1, 14, 18, 64, 90 с, 125 и 483, а для экономии использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1200 рублей.

В Челябинске с 10 июня почти на месяц закроют движение троллейбусов №5 и №17. Подрядчики ООО «Синара — Городские Транспортные Решения» начинают модернизацию контактной сети на Свободы от проспекта Ленина до привокзальной площади.

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В Челябинске снятые с маршрута троллейбусы №5 и №17 поменяют схему движения. Они будут задействованы на других направлениях. Об этом сообщает telegram-канал пресс-службы администрации. «Троллейбусы направим: №5 по маршруту троллейбуса №16 АМЗ — ЖБИ. Троллейбус №17 по маршруту Молдавская — Парк Гагарина», — отмечает пресс-служба мэрии. В администрации также рекомендуют пользоваться автобусами: 1, 14, 18, 64, 90 с, 125 и 483, а для экономии использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1200 рублей. В Челябинске с 10 июня почти на месяц закроют движение троллейбусов №5 и №17. Подрядчики ООО «Синара — Городские Транспортные Решения» начинают модернизацию контактной сети на Свободы от проспекта Ленина до привокзальной площади.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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