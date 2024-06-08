В центре Челябинска закроют движение троллейбусов

Движение транспорта отменили из-за ремонтных работ на контактной сети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 10 июня почти на месяц закроют движение троллейбусов по улице Свободы. Об этом сообщили в ООО «ЧелябГЭТ».

«С 10 июня по 12 июля закрывается движение троллейбусов по улице Свободы от проспекта Ленина до кольца Автовокзала Центральный. Причина отмены маршрута — проведение ремонтных работ на контактной сети», — сообщают в организации.

Отмечается, что монтажом сети будет заниматься компания ООО «Акон Транс». На период работ будет отменен маршрут № 5, маршрут № 17 будет следовать от Молдавской до Парка Гагарина.