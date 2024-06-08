08 июня 2024

В центре Челябинска закроют движение троллейбусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый красный троллейбус Синара. Челябинск, троллейбус, общественный транспорт, проспект ленина, городской транспорт, красный троллейбус, новый троллейбус синара
Движение транспорта отменили из-за ремонтных работ на контактной сети Фото:

В Челябинске с 10 июня почти на месяц закроют движение троллейбусов по улице Свободы. Об этом сообщили в ООО «ЧелябГЭТ».

«С 10 июня по 12 июля закрывается движение троллейбусов по улице Свободы от проспекта Ленина до кольца Автовокзала Центральный. Причина отмены маршрута — проведение ремонтных работ на контактной сети», — сообщают в организации.

Отмечается, что монтажом сети будет заниматься компания ООО «Акон Транс». На период работ будет отменен маршрут № 5, маршрут № 17 будет следовать от Молдавской до Парка Гагарина.

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В Челябинске с 10 июня почти на месяц закроют движение троллейбусов по улице Свободы. Об этом сообщили в ООО «ЧелябГЭТ». «С 10 июня по 12 июля закрывается движение троллейбусов по улице Свободы от проспекта Ленина до кольца Автовокзала Центральный. Причина отмены маршрута — проведение ремонтных работ на контактной сети», — сообщают в организации. Отмечается, что монтажом сети будет заниматься компания ООО «Акон Транс». На период работ будет отменен маршрут № 5, маршрут № 17 будет следовать от Молдавской до Парка Гагарина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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