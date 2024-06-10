В Россию могут приехать афганские трудовые мигранты

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Многие российские регионы примут афганских мигрантов
Многие российские регионы примут афганских мигрантов Фото:

Афганские трудовые мигранты могут получить возможность трудоустройства в России. Об этом заявил и.о. минтруда и соцотношений в сформированном движением «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) временном правительстве Афганистана Абдул Умари. По его словам, такие предложения поступили от нескольких российских регионов, включая Чечню и Татарстан.

«Чечня и Татарстан, а также другие республики [в составе РФ] предложили нам реализовать возможности [трудоустройства мигрантов из] Афганистана, особенно в сельскохозяйственном секторе», — заявил Умари. Его слова передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости выстраивать отношения с правительством Афганистана. По его словам, стабильность в Афганистане важна как для России, так и для Узбекистана.  

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Афганские трудовые мигранты могут получить возможность трудоустройства в России. Об этом заявил и.о. минтруда и соцотношений в сформированном движением «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) временном правительстве Афганистана Абдул Умари. По его словам, такие предложения поступили от нескольких российских регионов, включая Чечню и Татарстан. «Чечня и Татарстан, а также другие республики [в составе РФ] предложили нам реализовать возможности [трудоустройства мигрантов из] Афганистана, особенно в сельскохозяйственном секторе», — заявил Умари. Его слова передает ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости выстраивать отношения с правительством Афганистана. По его словам, стабильность в Афганистане важна как для России, так и для Узбекистана.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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