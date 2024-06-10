В Россию могут приехать афганские трудовые мигранты

Афганские трудовые мигранты могут получить возможность трудоустройства в России. Об этом заявил и.о. минтруда и соцотношений в сформированном движением «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) временном правительстве Афганистана Абдул Умари. По его словам, такие предложения поступили от нескольких российских регионов, включая Чечню и Татарстан.
«Чечня и Татарстан, а также другие республики [в составе РФ] предложили нам реализовать возможности [трудоустройства мигрантов из] Афганистана, особенно в сельскохозяйственном секторе», — заявил Умари. Его слова передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости выстраивать отношения с правительством Афганистана. По его словам, стабильность в Афганистане важна как для России, так и для Узбекистана.
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