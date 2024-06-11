Организация свадьбы в Екатеринбурге обойдется молодоженам в 94025 рублей в 2024 году, и это дешевле, чем год назад. Такие данные URA.RU предоставили аналитический центр SOKOLOV и маркетплейс услуг YouDo.com.
«Средняя стоимость организации свадьбы в Екатеринбурге в 2024 году составляет 94025 рублей, это ниже на 25114 рублей, чем в прошлом году (-22%)», — говорится в релизе. Спрос на услуги по организации свадеб вырос на 27%.
Чтобы отпраздновать торжество, может понадобиться помощь организаторов, тамады, аниматора, декоратора, ведущего, стилиста, фотографа, визажиста, бармена, повара. Минимальные затраты на мероприятие составят 61221 рублей.
По данным аналитики, обручальные кольца в Екатеринбурге в среднем стоят 19765 рублей (+27% год к году), а помолвочные — 14055 рублей (+22%). Екатеринбуржцы стали чаще покупать помолвочные кольца из комбинированного золота. Обручальные кольца по-прежнему выбирают из красного золота.
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