Озвучены новые расценки на свадьбы в Екатеринбурге

Свадьбы в Екатеринбурге подешевели
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбуржцы стали чаще покупать помолвочные кольца из комбинированного золота
Екатеринбуржцы стали чаще покупать помолвочные кольца из комбинированного золота Фото:

Организация свадьбы в Екатеринбурге обойдется молодоженам в 94025 рублей в 2024 году, и это дешевле, чем год назад. Такие данные URA.RU предоставили аналитический центр SOKOLOV и маркетплейс услуг YouDo.com.

«Средняя стоимость организации свадьбы в Екатеринбурге в 2024 году составляет 94025 рублей, это ниже на 25114 рублей, чем в прошлом году (-22%)», — говорится в релизе. Спрос на услуги по организации свадеб вырос на 27%.

Чтобы отпраздновать торжество, может понадобиться помощь организаторов, тамады, аниматора, декоратора, ведущего, стилиста, фотографа, визажиста, бармена, повара. Минимальные затраты на мероприятие составят 61221 рублей.

По данным аналитики, обручальные кольца в Екатеринбурге в среднем стоят 19765 рублей (+27% год к году), а помолвочные — 14055 рублей (+22%). Екатеринбуржцы стали чаще покупать помолвочные кольца из комбинированного золота. Обручальные кольца по-прежнему выбирают из красного золота. 

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Организация свадьбы в Екатеринбурге обойдется молодоженам в 94025 рублей в 2024 году, и это дешевле, чем год назад. Такие данные URA.RU предоставили аналитический центр SOKOLOV и маркетплейс услуг YouDo.com. «Средняя стоимость организации свадьбы в Екатеринбурге в 2024 году составляет 94025 рублей, это ниже на 25114 рублей, чем в прошлом году (-22%)», — говорится в релизе. Спрос на услуги по организации свадеб вырос на 27%. Чтобы отпраздновать торжество, может понадобиться помощь организаторов, тамады, аниматора, декоратора, ведущего, стилиста, фотографа, визажиста, бармена, повара. Минимальные затраты на мероприятие составят 61221 рублей. По данным аналитики, обручальные кольца в Екатеринбурге в среднем стоят 19765 рублей (+27% год к году), а помолвочные — 14055 рублей (+22%). Екатеринбуржцы стали чаще покупать помолвочные кольца из комбинированного золота. Обручальные кольца по-прежнему выбирают из красного золота. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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