STENOGRAFFIA выиграла 1,7 млн рублей на продвижение русского языка

13 июня 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

STENOGRAFFIA будет продвигать русский язык через арт-работы и мероприятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Команда фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA будет популяризировать кириллицу с помощью граффити, хотя его традиционно рисуют, используя латинские буквы. На реализацию проекта «Кириллица на улице» креативщики получили грант в 1,7 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе. «Подавляющая часть псевдонимов граффитчиков, которые мы видим в городской среде, пишется латинскими буквами, потому что субкультура берет свои истоки на западе — в Нью-Йорке. Со временем граффити визуально обогатилось, распространилось по всему миру и стало широким каналом для коммуникации. Но мы хотели создать проект, который снова обратиться к кириллице, поможет перепридумать ее образ, сделать его привлекательным, удобным для уличных художников», — пояснила идею руководитель STENOGRAFFIA Анна Клец. В рамках проекта «Кириллица на улице» появится арт-объект. Дополнительно пройдут мероприятий для популяризации русского языка среди молодежи: граффити-джем, выставка работ уличных художников, лекции, мастер-классы и другое. STENOGRAFFIA — крупнейший фестиваль уличного искусства в России, он проходит на Урале с 2010 года. За 15 лет существования участниками стали более 400 художников из 17 стран. В этом году стрит-арт мероприятие отмечает юбилей, в Екатеринбурге художники начнут творить с 15 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Команда фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA будет популяризировать кириллицу с помощью граффити, хотя его традиционно рисуют, используя латинские буквы. На реализацию проекта «Кириллица на улице» креативщики получили грант в 1,7 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе. «Подавляющая часть псевдонимов граффитчиков, которые мы видим в городской среде, пишется латинскими буквами, потому что субкультура берет свои истоки на западе — в Нью-Йорке. Со временем граффити визуально обогатилось, распространилось по всему миру и стало широким каналом для коммуникации. Но мы хотели создать проект, который снова обратиться к кириллице, поможет перепридумать ее образ, сделать его привлекательным, удобным для уличных художников», — пояснила идею руководитель STENOGRAFFIA Анна Клец. В рамках проекта «Кириллица на улице» появится арт-объект. Дополнительно пройдут мероприятий для популяризации русского языка среди молодежи: граффити-джем, выставка работ уличных художников, лекции, мастер-классы и другое. STENOGRAFFIA — крупнейший фестиваль уличного искусства в России, он проходит на Урале с 2010 года. За 15 лет существования участниками стали более 400 художников из 17 стран. В этом году стрит-арт мероприятие отмечает юбилей, в Екатеринбурге художники начнут творить с 15 июля.