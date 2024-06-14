Текслер поблагодарил пятерых челябинских депутатов за выборы президента

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил благодарности пятерым депутатам заксобрания региона за участие в организации выборов президента. Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе заксобрания.
«Благодарности губернатора Челябинской области за активное участие и содействие в организации и проведении выборов президента Российской Федерации, а также высокий уровень профессионализма были вручены депутатам Законодательного собрания Челябинской области. Благодарности получили Евгений Губанов, Алексей Денисенко, Евгений Илле, Александр Мотовилов и Олег Садовских», — уточнили в пресс-службе ЗСО.
Помимо депутатов, благодарности Текслера за работу по организации выборов получили главы городов и районов и руководители предприятий, а также общественнники.
Кроме этого, за активную работу по организации выборного процесса благодарности губернатора региона вручили главам муниципальных образований, руководителям предприятий и общественных организаций области.
Выборы президента состоялись с 15 по 17 марта. В Челябинской области из 2 566 601 проголосовало 2 028 363 избирателя. Голоса между кандидатами распределились следующим образом: Владимир Путин — 84,32%, Николай Харитонов — 5,4%, Владислав Даванков — 4,9%, Леонид Слуцкий — 3,4%.
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