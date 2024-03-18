Челябинский губернатор Текслер поблагодарил жителей региона за высокую явку

18 марта 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер поблагодарил жителей региона, проголосовавших на выборах президента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 18 марта поблагодарил жителей региона, которые в избирательную кампанию по выборам президента исполнили свой гражданский долг, придя на участки или проголосовав дистанционно. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Выборы в Челябинской области прошли организованно, с высокой явкой. Южноуральцы могли как прийти на избирательные участки, так и проголосовать дома, и впервые мы имели возможность голосовать в рамках дистанционного электронного голосования», — отметил Текслер. Итоговые результаты выборов на встрече с главой региона озвучил председатель избирательной комиссии Челябинской области Евгений Голицын. Так, зафиксирована рекордная за всю историю Южного Урала явка, которая составила 79,03%. В Кизильском районе явка превысила 90%. В Нагайбакском пришло на участки 88% избирателей. В абсолютных цифрах из 2 566 601 проголосовало 2 028 363 избирателя. Голоса между кандидатами распределились следующим образом: Владимир Путин — 84,32%, Николай Харитонов — 5,4%, Владислав Даванков — 4,9%, Леонид Слуцкий — 3,4%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 18 марта поблагодарил жителей региона, которые в избирательную кампанию по выборам президента исполнили свой гражданский долг, придя на участки или проголосовав дистанционно. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Выборы в Челябинской области прошли организованно, с высокой явкой. Южноуральцы могли как прийти на избирательные участки, так и проголосовать дома, и впервые мы имели возможность голосовать в рамках дистанционного электронного голосования», — отметил Текслер. Итоговые результаты выборов на встрече с главой региона озвучил председатель избирательной комиссии Челябинской области Евгений Голицын. Так, зафиксирована рекордная за всю историю Южного Урала явка, которая составила 79,03%. В Кизильском районе явка превысила 90%. В Нагайбакском пришло на участки 88% избирателей. В абсолютных цифрах из 2 566 601 проголосовало 2 028 363 избирателя. Голоса между кандидатами распределились следующим образом: Владимир Путин — 84,32%, Николай Харитонов — 5,4%, Владислав Даванков — 4,9%, Леонид Слуцкий — 3,4%.