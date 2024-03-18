Челябинский губернатор Текслер поблагодарил жителей региона за высокую явку

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 18 марта поблагодарил жителей региона, которые в избирательную кампанию по выборам президента исполнили свой гражданский долг, придя на участки или проголосовав дистанционно. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Выборы в Челябинской области прошли организованно, с высокой явкой. Южноуральцы могли как прийти на избирательные участки, так и проголосовать дома, и впервые мы имели возможность голосовать в рамках дистанционного электронного голосования», — отметил Текслер.
Итоговые результаты выборов на встрече с главой региона озвучил председатель избирательной комиссии Челябинской области Евгений Голицын. Так, зафиксирована рекордная за всю историю Южного Урала явка, которая составила 79,03%. В Кизильском районе явка превысила 90%. В Нагайбакском пришло на участки 88% избирателей.
В абсолютных цифрах из 2 566 601 проголосовало 2 028 363 избирателя. Голоса между кандидатами распределились следующим образом: Владимир Путин — 84,32%, Николай Харитонов — 5,4%, Владислав Даванков — 4,9%, Леонид Слуцкий — 3,4%.
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