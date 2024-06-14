На «Встрече выпускников КВН» в Екатеринбурге участники могилевской команды «Доктор Хаусс» пошутили про несостоявшийся отъезд губернатора Евгения Куйвашева в Москву, который местный истеблишмент обсуждал несколько недель. Свидетелем сцены стал корреспондент URA.RU.
«Вот мы заметили, что в результате ротации [в федеральной власти] вы остались на месте. Накосячили где-то? Или это поощрение у вас такое?» — поинтересовались комики. Куйвашев смеялся вместе со всеми. Чуть позже его задобрили. «Сборная Пермского края» подарила губернатору волшебную малахитовую шкатулку, которая исполняет желания. После того, как Куйвашев загадал свое, появилась известная телеведущая Анфиса Чехова. «Евгений Владимирович, я вас люблю», — заявила она.
Досталось на шоу в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и мэру Алексею Орлову, который прямо сейчас готовит большую транспортную реформу. «Мэр Екатеринбурга вспомнил, что городу уже 300 лет. „Да, трамваи нужно поменять конечно“», — посмеялись юмористы.
Нынешняя «Встреча выпускников КВН» в Екатеринбурге уже пятая по счету. На нее съехались финалисты Высшей Лиги разных лет и VIP-гости. В этом году ведущим вновь стал Валдис Пельш, который последние пару лет заменяет Александра Маслякова.
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