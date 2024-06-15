15 июня 2024

Фон дер Ляйен обвинила Россию в росте цен на энергию и продовольствие в мире

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Спецоперация РФ на Украине

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в росте цен на энергоресурсы и продовольствие на мировом рынке. Об этом она заявила на конференции по Украине в Швейцарии.

«Эхо агрессивного конфликта из-за России разнеслось по всему миру. Цены на энергоносители выросли, как и цены на продовольствие», — заявила Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции.

Ранее в Еврокомиссии обвиняли Россию в создании тяжелого энергетического кризиса, с которым столкнулся Евросоюз. Тогда гендиректор департамента международных связей ЕК Кристина Лобилло заявила о продолжении работы по наращиванию поставок газа из Азербайджана в Европу.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в росте цен на энергоресурсы и продовольствие на мировом рынке. Об этом она заявила на конференции по Украине в Швейцарии. «Эхо агрессивного конфликта из-за России разнеслось по всему миру. Цены на энергоносители выросли, как и цены на продовольствие», — заявила Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции. Ранее в Еврокомиссии обвиняли Россию в создании тяжелого энергетического кризиса, с которым столкнулся Евросоюз. Тогда гендиректор департамента международных связей ЕК Кристина Лобилло заявила о продолжении работы по наращиванию поставок газа из Азербайджана в Европу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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