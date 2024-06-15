Фон дер Ляйен обвинила Россию в росте цен на энергию и продовольствие в мире

16 июня 2024 в 01:13 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в росте цен на энергоресурсы и продовольствие на мировом рынке. Об этом она заявила на конференции по Украине в Швейцарии. «Эхо агрессивного конфликта из-за России разнеслось по всему миру. Цены на энергоносители выросли, как и цены на продовольствие», — заявила Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции. Ранее в Еврокомиссии обвиняли Россию в создании тяжелого энергетического кризиса, с которым столкнулся Евросоюз. Тогда гендиректор департамента международных связей ЕК Кристина Лобилло заявила о продолжении работы по наращиванию поставок газа из Азербайджана в Европу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в росте цен на энергоресурсы и продовольствие на мировом рынке. Об этом она заявила на конференции по Украине в Швейцарии. «Эхо агрессивного конфликта из-за России разнеслось по всему миру. Цены на энергоносители выросли, как и цены на продовольствие», — заявила Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции. Ранее в Еврокомиссии обвиняли Россию в создании тяжелого энергетического кризиса, с которым столкнулся Евросоюз. Тогда гендиректор департамента международных связей ЕК Кристина Лобилло заявила о продолжении работы по наращиванию поставок газа из Азербайджана в Европу.