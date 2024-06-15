В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге сработала тревога

В екатеринбургском аэропорту Кольцово днем 16 июня прозвучал сигнал тревоги, а с потолка начала литься вода. В пресс-службе аэропорта рассказали URA.RU, что на одном из этажей сработал оросительный сплинклер.
«На третьем этаже терминала А произошло срабатывание пожарного сплинклера. Технические специалисты оперативно провели необходимые работы... Ситуация имеет локальный характер», — сообщили в Кольцово журналисту агентства.
Ситуация не сказалась на обслуживании рейсов. В пресс-службе аэропорта уточнили, что воздушная гавань работает без ограничений для вылета и прилета самолетов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!