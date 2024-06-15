15 июня 2024

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге сработала тревога

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кольцово ложно сработал спринклер
В Кольцово ложно сработал спринклер Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово днем 16 июня прозвучал сигнал тревоги, а с потолка начала литься вода. В пресс-службе аэропорта рассказали URA.RU, что на одном из этажей сработал оросительный сплинклер.

«На третьем этаже терминала А произошло срабатывание пожарного сплинклера. Технические специалисты оперативно провели необходимые работы... Ситуация имеет локальный характер», — сообщили в Кольцово журналисту агентства.

Ситуация не сказалась на обслуживании рейсов. В пресс-службе аэропорта уточнили, что воздушная гавань работает без ограничений для вылета и прилета самолетов.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово днем 16 июня прозвучал сигнал тревоги, а с потолка начала литься вода. В пресс-службе аэропорта рассказали URA.RU, что на одном из этажей сработал оросительный сплинклер. «На третьем этаже терминала А произошло срабатывание пожарного сплинклера. Технические специалисты оперативно провели необходимые работы... Ситуация имеет локальный характер», — сообщили в Кольцово журналисту агентства. Ситуация не сказалась на обслуживании рейсов. В пресс-службе аэропорта уточнили, что воздушная гавань работает без ограничений для вылета и прилета самолетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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