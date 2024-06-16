16 июня 2024
15 июня 2024

Пермячка отсудила у бывшего работодателя 250 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, вердикт, суд
Суд встал на сторону истца Фото:

Жительница Перми добилась выплаты зарплаты от бывшего работодателя в суде. Решение инстанции находится в распоряжении URA.RU. Пермячка работала в ООО «ТЭХВЭБ» инженером производственно-технического отдела.

«С ноября по декабрь 2023 года компания не выплачивала женщине зарплату. Тогда бывшая сотрудница обратилась в суд и потребовала не только полагающуюся ей зарплату, но и компенсацию за невыплату и моральный вред», — говорится в судебном решении.

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что требования истца следует частично удовлетворить. Предприятие обязано выплатить своей бывшей сотруднице в общей сложности 252 тысячи рублей. Ранее спор из-за зарплаты с ООО выиграл житель Добрянки.

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Жительница Перми добилась выплаты зарплаты от бывшего работодателя в суде. Решение инстанции находится в распоряжении URA.RU. Пермячка работала в ООО «ТЭХВЭБ» инженером производственно-технического отдела. «С ноября по декабрь 2023 года компания не выплачивала женщине зарплату. Тогда бывшая сотрудница обратилась в суд и потребовала не только полагающуюся ей зарплату, но и компенсацию за невыплату и моральный вред», — говорится в судебном решении. Рассмотрев все обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что требования истца следует частично удовлетворить. Предприятие обязано выплатить своей бывшей сотруднице в общей сложности 252 тысячи рублей. Ранее спор из-за зарплаты с ООО выиграл житель Добрянки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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