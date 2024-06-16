Пермячка отсудила у бывшего работодателя 250 тысяч рублей

17 июня 2024 в 08:47 Размер текста - 17 +

Суд встал на сторону истца Фото: Владимир Жабриков Жительница Перми добилась выплаты зарплаты от бывшего работодателя в суде. Решение инстанции находится в распоряжении URA.RU. Пермячка работала в ООО «ТЭХВЭБ» инженером производственно-технического отдела. «С ноября по декабрь 2023 года компания не выплачивала женщине зарплату. Тогда бывшая сотрудница обратилась в суд и потребовала не только полагающуюся ей зарплату, но и компенсацию за невыплату и моральный вред», — говорится в судебном решении. Рассмотрев все обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что требования истца следует частично удовлетворить. Предприятие обязано выплатить своей бывшей сотруднице в общей сложности 252 тысячи рублей. Ранее спор из-за зарплаты с ООО выиграл житель Добрянки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Перми добилась выплаты зарплаты от бывшего работодателя в суде. Решение инстанции находится в распоряжении URA.RU. Пермячка работала в ООО «ТЭХВЭБ» инженером производственно-технического отдела. «С ноября по декабрь 2023 года компания не выплачивала женщине зарплату. Тогда бывшая сотрудница обратилась в суд и потребовала не только полагающуюся ей зарплату, но и компенсацию за невыплату и моральный вред», — говорится в судебном решении. Рассмотрев все обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что требования истца следует частично удовлетворить. Предприятие обязано выплатить своей бывшей сотруднице в общей сложности 252 тысячи рублей. Ранее спор из-за зарплаты с ООО выиграл житель Добрянки.